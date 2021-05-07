游錫堃戴透明口罩為聽障者發聲　盼全民推廣助社會溝通

▲立法院長游錫堃與社團法人台北市蒲公英聽語協會共同響應透明口罩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，立法院長游錫堃7日表示，病毒讓大家都不快樂，還好有口罩救了人類，但也讓聽損的人覺得不夠親切，因此他特別戴上特製版的透明口罩，呼籲全國人民能夠一起推廣，將對於社會的溝通有很大的幫助，尤其對聽損的朋友幫助非常大。

游錫堃7日下午於立法院接見社團法人台北市蒲公英聽語協會，並且共同戴上透明口罩響應，隨後於議場前合影留念。

游錫堃受訪時表示，病毒讓這個世界烏雲密佈，大家都不快樂，很多人因此喪失生命，還好有口罩救了人類，雖然口罩阻絕了病毒，但是也因為這樣，包括聽損的人、平常與朋友在一起，總是覺得不夠親切。

▼立法院長游錫堃響應透明口罩，防疫之餘兼顧聽損人的溝通權益。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃指出，聽損的朋友必須看到嘴唇，要讀唇語才可以知道對方在講什麼，現在口罩國家隊很有創意，發明了透明口罩，可以解決聽損朋友溝通上的需要，同時對於社會上廣泛的人類交流也有很大的幫助。

游錫堃認為，透明口罩讓大家看到對方的嘴唇，可以感覺更親切，大家應該共同推廣，也呼籲全國人民一起推廣透明口罩，它對於社會的溝通有很大的幫助，尤其對聽損的朋友幫助非常大。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



談及近日爆發的華航疫情，游錫堃則表示，華航疫情讓大家都很意外，同時也是一個打擊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說，到5月中以前大家一定要小心，他也代表立法院呼籲各界一定要非常小心。

游錫堃說，現在已經在社區感染的邊緣，大家如果小心一點，讓這一波的衝擊過去，「我們好好維護既有的成果，不要因為一時的疏忽讓疫情擴散，這樣就不好」。

游錫堃呼籲，請大家一定不能大意，這段時間應該要比平常更加審慎注意，立法院的所有同仁看起來也比平常更加謹慎，這是一個好現象，「不過謹慎還要更謹慎」。

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