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7歲童高山症發作母衝馬路！「命運警車」神救援：母親節最好禮物

▲婦人因幼子高山症發作攔路向警求助，警車開道送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲婦人因幼子高山症發作攔路向警求助，警車開道送醫搶救。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

7歲黃姓男童日前隨母親赴合歡山欣賞高山杜鵑，卻在武嶺周邊突發高山症，一度全身癱軟；黃母情急之下將兒子抱起折返，並衝上路面攔住途經的巡邏警車請求協助，最後在警方鳴笛開道送黃童下山，並通報霧社救護車接駁後，順利將黃童送抵霧社急救站就醫，也提前送給黃母一份最佳母親節禮物。

黃母向警方表示，因被電視媒體上合歡山高山杜鵑綻放的美景所吸引，趁假日開車帶著兒子前去賞花；將車停放在武嶺停車場後，母子倆步行朝松雪樓前進，但走到一半，黃童就直呼身體不舒服，出現頭痛、暈眩和呼吸急促症狀，最後更是全身癱軟。

▲婦人因幼子高山症發作攔路向警求助，警車開道送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲婦人因幼子高山症發作攔路向警求助，警車開道送醫搶救。（圖／民眾提供）

黃母不得已抱著小男童折返，先將小男童安置於車內，仁愛警分局望洋派出所警員徐鴻興剛好駕駛巡邏車經過，黃母見狀衝出路面，揮手攔下巡邏車求助；徐員研判黃童罹患高山症，立即電請翠峰派出所副所長張勝華提供翠峰派出所高壓氧氣瓶，暫時緩解身體不適症狀。

因武嶺停車場距最近的霧社急診中心也逾30公里，當天又是星期假日、上山賞花車潮眾多，附近道路路幅狹窄，為免耽誤送醫時間，徐員先報請仁愛分局勤務中心代聯絡119救護車，由霧社前來武嶺，同時以巡邏車鳴笛開道護送黃童母子下山，巡邏車與救護車於9時43分許在臺14甲線18公里處完成接駁，由救護車將黃姓男童送往霧社急診中心就醫。

▲婦人因幼子高山症發作攔路向警求助，警車開道送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲婦人因幼子高山症發作攔路向警求助，警車開道送醫搶救。（圖／民眾提供）

黃母事後不斷感謝警方及時伸出援手，挽救孩子的寶貴生命；仁愛警分局長莊順智表示，高山地區氣溫較寒冷，呼籲民眾上山賞花應穿著禦寒保暖衣物，並請隨時注意身體狀況，若發現有身體不適應儘速就醫，切勿勉強駕車，避免造成危險。
 

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