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社會 社會焦點 保障人權

全國最高海拔拖吊車進駐武嶺　合歡山賞花違停罰單數驟降至0

▲仁愛警方加強取締違停車輛，在合歡山進駐最高海拔拖吊車。（圖／民眾提供）

▲仁愛警方加強取締違停車輛，在合歡山進駐最高海拔拖吊車。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

合歡山杜鵑花季自4月中旬起跑，因武嶺等停車場車位有限，導致違停亂象、交通壅塞情形嚴重，員警開單開到手軟也無法遏止；有鑑於此，仁愛警分局上周末起於武嶺停車場進駐「最高海拔拖吊車」，不讓駕駛抱著「臨停」一下的僥倖心態，結果違停罰單數竟掛0，效果相當顯著。

仁愛警分局指出，臺14甲線18至43公里、翠峰以上至大禹嶺路段的路寬僅5到7公尺，加上鳶峰、昆陽、武嶺和合歡山莊停車場車位較少，加上路途遙遠，拖吊車無法及時到場執行拖吊；不少民眾抱怨警方只開單不拖吊，違停駕駛就把罰單當作繳交「停車費」，根本不痛不癢，無法遏止違規亂象，仁愛警分局因此順應民意，安排拖吊車進駐海拔3275供公尺高的武嶺。

▲合歡山進駐最高海拔拖吊車 仁愛警加強拖吊違停車輛。（圖／民眾提供）

▲仁愛警方加強取締違停車輛，在合歡山進駐最高海拔拖吊車。（圖／民眾提供）

南投縣警局交通隊組長李安景表示，違停車輛一旦被拖吊，會被送至50多公里遠的埔里交通分隊拖吊保管場，車主不但要想辦法下山領車，還要繳付300元保管費和900元違停罰款，可謂得不償失。

▲合歡山進駐最高海拔拖吊車 仁愛警加強拖吊違停車輛。（圖／民眾提供）

▲仁愛警方加強取締違停車輛，在合歡山進駐最高海拔拖吊車。（圖／民眾提供）

仁愛警分局表示，本招確實奏效，周末2天竟未開出半張違停罰單；分局長莊順智也提醒用路人，因山區道路狹窄，請民眾切勿違停造成交通壅塞，建議上山賞花遊客儘量使用大眾運輸工具。
 

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