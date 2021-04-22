女嬰遭虐「失明切腦」　無照保母卸責...母淚批：你們還是人嗎？

記者黃宥寧／台北報導

淡水一名謝姓無照保母受託幫李姓友人照顧3個月大女嬰，她晚間外出倒垃圾時，將女嬰交給丈夫照顧，女嬰疑遭劇烈搖晃而意識不清送醫，急救後仍有雙眼失明等嚴重傷害。士林地院22日開庭，謝姓夫妻作無罪答辯，並解釋女嬰臉上留下瘀青是為了「確認意識才以手捏」，面對推卸之詞女嬰母親痛斥「你們還是人嗎？」

▲ 3個月大女嬰疑遭無照保母與丈夫施虐，劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（圖／李姓父母提供）

淡水無照保母謝旻燕及丈夫謝承達夫妻倆因與李姓女嬰父親熟識，又知道夫妻倆上班忙碌無法照顧小朋友，並自告奮勇從2019年1月28日週一到週五全天候受託照顧僅3個月大的女嬰。但2月13日，當女嬰被接回家時，父母就發現女嬰臉頰兩側有瘀青，但未特別留意，假期結束後，於2月17日晚間將女嬰送回謝女家接受照顧。

19日晚間，謝女因要外出倒垃圾，將女嬰留給丈夫照顧，沒多久就接到丈夫電話，稱女嬰意識不清，要送醫急救，但女嬰最後因視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，雙眼失明住院10天，出院前再被診斷出視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，導致發展遲緩、雙眼失明。

▼3個月大女嬰，左右兩頰均有瘀青痕跡。（圖／李姓父母提供）

20日開庭，謝姓夫妻作無罪答辯，並表示不知女嬰會變成這樣；面對女嬰臉上瘀青謝男卻解釋，是因為看見女嬰沒有任何反應，才以手大力捏，甚至委屈稱「我沒事幹嘛對她這樣...」。

面對謝姓夫妻冷漠推卸之詞，讓女嬰媽媽再也忍不住悲傷心表示，「小孩是懷胎十月生出來的新生命、是喜悅」，才送去保母家短短10幾天，1通電話卻從此讓他們飽受精神虐待，小孩留下後遺症點頭式癲癇；她說，為了小孩病症，不管是花蓮還是台中，只要有就醫機會都去嘗試，激動表示「去年開腦部，將左右腦連結處切斷，今年5月底因頑固型癲癇，也將再動手術切掉4分之1腦」，一旁李爸更對著被告席怒喊，「4分之1腦啊！」

李小妹至今2歲4個月仍看不到、不會說話甚至沒認知能力也站不穩，讓李母批被告席謝姓夫妻，「你們也是為人父母，可以接受健健康康小孩因為一通電話，變成多重障礙的重殘人士嗎？」、「良心不會不安嗎？舉頭三尺有神明，不怕報應在你們小孩身上嗎？」

▼庭候謝姓夫妻不發一語與律師離去。（圖／黃宥寧攝）

由於謝姓夫妻均否認施虐，甚至表示女嬰臉上瘀青是「以手捏」，對此檢察官表示希望能函馬偕醫院請求提供李小妹急診的瘀青照，並聲請送台大醫院做傷勢鑑定，確認李小妹臉上瘀青是否為外力所造成，並依傷勢位置及形狀判斷是以何種方式所造成。李母則表示有利用「時光小屋」軟體紀錄小孩成長紀錄，可以提供予鑑定依據。法官諭知全候核辦。

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