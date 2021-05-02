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社會 社會焦點 保障人權

90歲嬤噎食斷氣！天使護理師「降臨幫急救」過程曝…網感動哭

記者陳羿妏／綜合報導

日前一名90歲阿嬤與家人一起到新北汐止一間地下室迴轉壽司餐廳用餐，孰料，過程中她卻因咀嚼不慎，食物卡在氣管內而無呼吸心跳，孫女見狀趕緊報案，並遵循線上救護人員指示急救，同時間一名女子上前表明自己是護理師，替阿嬤實施哈姆立克、CPR後，讓阿嬤順利恢復呼吸。事後，臉書粉專「新北消防發爾麵」將整段搶命過程曝光後，讓網友大讚「感謝天使降臨」、「感動到哭」。

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」，下同）

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）

新北市消防局透過粉專「新北消防發爾麵」披露一段救命畫面，開頭以「護理師謝謝您」寫道，一家人幸福在汐止一家地下室迴轉壽司內用餐，同行的90歲阿嬤卻因咀嚼不慎，將食物卡在氣管而OHCA，孫女見狀冷靜地撥打119報案，並依照線上人員指示，展開急救措施，此時同在餐廳的一名女子如同「如同天使般」降臨在阿嬤身旁，接續施予哈姆立克、CPR急救措施，順利讓阿嬤起死回生，從鬼門關前拉回來，經送醫後無大礙。

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）

「新北消防發爾麵」也說，感謝這名「無名天使」的急救，完整了這個家庭，延續阿嬤一家的幸福，「如果您認識她，請告訴她，阿嬤恢復健康了，她是最棒的天使。」另外，新北消防也呼籲大眾學習急救，以防憾事，「未來會有更多的天使在你我身邊」。

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）

餐廳監視器畫面以及急救錄音檔曝光後，網友紛紛留言大讚「真的是救命天使啊」、「還好有你，感受到社會的光明面~」、「謝謝善良的天使」、「危險情況，真的感謝天使降臨」、「因為有你，救了一條可貴的生命！」此外也有網友表示「沒想到只是聽ㄧ段報案錄音也可以感動到哭，我ㄧ定是老了…謝謝你們專業的救援挽回ㄧ條寶貴的生命」、「佩服指導員的清楚指令跟指示，還有安撫緊張情緒，辛苦了，有妳（你）們真好」、「要努力學習處變不驚」。

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）

▲▼救護錄音檔曝光。

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）

▲▼網友紛紛留言。

▲▼90歲阿嬤噎食，熱心護理師上前急救，順利救回一命。（圖／翻攝臉書粉專「新北消防發爾麵」）
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