法國參議院無異議通過挺台議案　游錫堃直呼驚訝：感受到更多溫馨

記者林銘翰／台北報導

法國參議院日前通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，立法院長游錫堃6日受訪時表示，法國參議院對台灣這樣的支持，「讓我感到驚訝、意外，但是更多的是溫馨」，也代表台灣2300萬同胞的努力不會白費。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



法國參議院6日以304票贊成、19票棄權、無人反對的比數，通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，無任何反對票，極具歷史意義。除參議員一面倒表示台灣參與有利人類福祉，外交部國務員也代表政府清楚重申支持台灣的立場。

游錫堃7日下午於立法院接見社團法人台北市蒲公英聽語協會，並且共同戴上透明口罩響應，隨後於議場前合影留念。

▲游錫堃與社團法人台北市蒲公英聽語協會共同響應透明口罩。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃會後受訪時表示，法國參議院對台灣這樣的支持，「讓我感到驚訝、意外，但是更多的是溫馨」，也代表台灣2300萬同胞的努力不會白費，幾十年來大家對台灣的民主自由努力爭取、促進，現在已經慢慢進入熟成期，也終於讓世界看到。

游錫堃指出，尤其在新冠肺炎肆虐之後，台灣的民主自由被很多人稱呼是國際的典範，也讓台灣不管在防疫、經濟、創新各方面的表現被世界看得到，「法國參議院這樣的表決、對台灣的支持，我要代表立法院向他們表達我們的謝謝感激」。

游錫堃呼籲，大家一定要珍惜現有民主的成果，也希望新冠肺炎趕快過去，未來如果有機會，他也會鼓勵立法院的同仁造訪法國國會，代表2300萬人表達台灣對他們的感謝。

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