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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法國參議院無異議通過挺台議案　游錫堃直呼驚訝：感受到更多溫馨

記者林銘翰／台北報導

法國參議院日前通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，立法院長游錫堃6日受訪時表示，法國參議院對台灣這樣的支持，「讓我感到驚訝、意外，但是更多的是溫馨」，也代表台灣2300萬同胞的努力不會白費。

▲▼立法院長游錫堃與社團法人台北市蒲公英聽語協會共同響應透明口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

法國參議院6日以304票贊成、19票棄權、無人反對的比數，通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，無任何反對票，極具歷史意義。除參議員一面倒表示台灣參與有利人類福祉，外交部國務員也代表政府清楚重申支持台灣的立場。

游錫堃7日下午於立法院接見社團法人台北市蒲公英聽語協會，並且共同戴上透明口罩響應，隨後於議場前合影留念。

▲▼立法院長游錫堃與社團法人台北市蒲公英聽語協會共同響應透明口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃與社團法人台北市蒲公英聽語協會共同響應透明口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃會後受訪時表示，法國參議院對台灣這樣的支持，「讓我感到驚訝、意外，但是更多的是溫馨」，也代表台灣2300萬同胞的努力不會白費，幾十年來大家對台灣的民主自由努力爭取、促進，現在已經慢慢進入熟成期，也終於讓世界看到。

游錫堃指出，尤其在新冠肺炎肆虐之後，台灣的民主自由被很多人稱呼是國際的典範，也讓台灣不管在防疫、經濟、創新各方面的表現被世界看得到，「法國參議院這樣的表決、對台灣的支持，我要代表立法院向他們表達我們的謝謝感激」。

游錫堃呼籲，大家一定要珍惜現有民主的成果，也希望新冠肺炎趕快過去，未來如果有機會，他也會鼓勵立法院的同仁造訪法國國會，代表2300萬人表達台灣對他們的感謝。

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