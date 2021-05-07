法參院304：0挺台參加國際組織　蔡英文感謝：一起為世界做出貢獻

▲蔡英文感謝法國參議院挺台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

繼七大工業國組織（G7）外長會議聯合公報支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇跟世界衛生大會（WHA）後，法國參議院以304贊成票、0票反對，以及19票棄權，通過「台灣參與國際組織工作」決議案。對此，總統蔡英文表示，謝謝法國支持台灣。

蔡英文7日在臉書表示，此次法國參議院決議是鼓勵法國政府以具體作為，支持台灣參加WHA、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

她說：「我要謝謝法國參議院的一致支持，台灣也期待和法國及更多國際夥伴攜手合作，一起為世界做出貢獻！」

蔡英文也感謝外交部及所有第一線外交同仁的努力，不僅展現出「台灣能幫忙」（TaiwanCanHelp）的能力，更成功傳達 「讓台灣幫忙」（LetTaiwanHelp）的主張，爭取到國際社會的肯定。

另外，多名民進黨官員在貼文底下留言。台南市長黃偉哲表示，「不是咭咭三比靈，是304比零，感謝法國朋友，台法友好」；屏東市長潘孟安寫道，「台法好好，謝謝法國和台灣共享民主自由，Taiwan can help」。

立委莊瑞雄指出，「感謝所有人的努力，讓我們走出台灣，迎向世界，台法友好雄讚啦」；立委王美惠表示，「Merci beaucoup （非常感謝）台法友好，世界同行」；立委陳亭妃則說，「民主撐民主，台法友好」。