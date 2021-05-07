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鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

▲▼ 鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大校長顏家鈺（右）與法國在臺協會主任公孫孟（ M. Jean-François Casabonne-Masonnave ）簽署「法國在台協會．國立台灣科技大學獎學金」 。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

法國在台協會主任公孫孟( M. Jean-François Casabonne-Masonnave )日前率領團隊拜會國立台灣科技大學，與台科大校長顏家鈺簽署「法國在台協會．國立台灣科技大學獎學金」，加碼提供獎學金人數與協助，深化台法雙方交流。

台科大校長顏家鈺表示，台科大是國際化程度非常高的學校，不僅擁有全台最多的外籍研究生，台科大多年來提供獎學金鼓勵同學們出國拓展視野，每年更選送超過200位同學出國，增加同學們的國際競爭力。

顏家鈺說，法國是歐洲的重要經濟政治產業重心，非常值得學生們去探索，法國不只有豐富的文化底蘊，也有一流的產業技術，像是空中巴士、捷運系統，都來自於法國，同學們不需礙於語言的隔閡，可以勇敢嘗試赴法國多方學習和體驗。

▲▼ 鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲法國在台協會主任公孫孟( M. Jean-François Casabonne-Masonnave )(左四)率領團隊拜會國立台灣科技大學，加碼提供獎學金人數與協助，深化台法雙方交流。（圖／台灣科技大學提供）

法國在台協會主任公孫孟表示，除了提供學生們更多資源和協助外，未來也很期望與台科大進行學術的交流，如教授們的交流與訪問、實驗室互訪、演講等，甚至期望能進一步與台灣產業有合作機會，以更多面向深化台法雙方關係。

台科大國際處表示，台科大於2013年首次簽署「法國在台協會．國立台灣科技大學獎學金」，這是第一份由法國在台協會與台灣高等教育機構共同合作設置的交流獎學金計畫，獲獎同學除可領取台科大提供之選優獎學金外，亦可獲得由法方提供的留法期間學生保險、簽證費減免等福利獎助，此計畫提供每年8位學生赴法進修，目前已累計逾20位同學。

此次台科大與法國在台協會再次簽訂「法國在台協會．國立台灣科技大學獎學金」，將提供每年12個學生名額，除原本的協助外，更提供了免費來回機票乙張，鼓勵更多優秀同學赴法國短期研習或就讀學位課程、強化台法雙邊交流。

▲▼ 鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法 。（圖／台灣科技大學提供）
 

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