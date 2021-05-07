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麻醉劑量不足！她手術中清醒...感受器械「劃開皮肉」痛得直流淚

葉女因麻醉師離開手術室，藥效不足半途甦醒，清醒感受開刀過程導致身心受創。（圖／翻攝自奧一新聞）

▲女子因麻醉師離開手術室，藥效不足半途甦醒，清醒感受開刀過程導致身心受創。（圖／翻攝自奧一新聞）

圖文／CTWANT

大陸廣東深圳市1名葉姓女子，上個月（4月）14日前往坪山區人民醫院進行婦科手術。沒想到，手術過程中，麻醉師竟為了接聽電話離開手術室，葉女因麻醉效果不足甦醒，卻無法說話，僅能清醒感受器械在身上割開患部的痛苦，導致身心嚴重受創。

根據《奧一新聞》報導，葉女在接受手術時為全身麻醉，初期確實曾短暫失去意識；豈料，手術進行到一半時，葉女突然甦醒，又因藥效無法言語，醒後清楚感受手術器械在身上劃開皮肉的疼痛，對此感到十分恐懼，不斷流淚，僅能盡力睜大雙眼，希望有人能注意到自己的異狀。

葉女一名王姓友人表示，有護士向他透露，之所以會發生這起失誤，是因當時負責麻醉的醫師離開了手術室，直到葉女因疼痛使得腳開始顫抖，才終於引起醫生的注意，緊急找來麻醉科主任接手調整，「手術開始10幾分鐘，點滴管開始出現堵塞跡象，直到15分31秒，管中的藥液接近容量的4/5，完全堵塞，我朋友就是在這期間醒來的。」

王男說道，醫院大多有禁止醫師在手術時使用手機，但後來調閱監視器卻發現，該名麻醉師曾短暫接聽電話，也是因此離開手術室，才會發生這起醫療事故。目前，葉女身心狀態皆因此事故受到極大創傷，其親屬要求院方正式道歉，以及負責後續相關治療。但據報導，該院人員雖表示願負責到底，態度卻十分消極，賠償事宜至今仍在協商中。

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