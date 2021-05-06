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前國安局上校劉冠軍　用500萬贓款買100張台積電...現值1.2億！

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢，一度大漲226點，再創歷史新高17428點，不料接近中午，行情卻出現急殺，一度下跌136點，終場以17096點做收，下跌105點，高低點相差362點，而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。（圖／記者湯興漢攝）

▲前上校劉冠軍在任期間擔任國安局出納組長，管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶，竟A走近2億元公款。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

國安局前上校出納組長劉冠軍管理外交機密帳戶「奉天」、「當陽」帳戶，竟利用職務之便從中A走近2億公款，2000年犯行曝光潛逃大陸，來不及變賣持有股票；而他持有的其中一檔股票超驚人！他當年以500萬入手100張台積電，經過20年成200多張，若以每股600元計算，現值高達1.2億元，近期傳出劉家人想透過管道要回，士林地檢署驚覺並向士林地院聲請沒收。

劉冠軍從1995年到2000年間，因管理「奉天專案」、「當陽專案」專案機密外交經費30億餘元，豈料他竟起了貪念，竟A走1億9220萬7元，甚至拿來理財投資股票、購入房產等高檔奢侈商品。2000年貪污犯行曝光後，他提前一步帶著贓款及機密文件逃往大陸，至今行蹤不明。受牽連的家人也只能隱姓埋名過日子，而全家財產被檢方查扣。

國安局2008年對劉冠軍及他的妻子孟雯華提告民事求償，對於遭A走的1億9220萬餘元求償6000萬元，但劉冠軍及孟雯華至今下落不明，也未出庭答辯，2008年4月台北地院判決國安局獲賠6000萬元後，由於找不到人只能對他名下房子聲請強制執行中。

令人驚訝的是，劉冠軍落跑前相當有先見之明，以500萬元買了100張台積電及聯電、華邦電、云辰共數百張，而台積電更是近期飆漲最多的，若以每股600元計，股票現值高達1.2億元。

近日台股氣勢如虹，據傳劉家人透過管道，想將劉冠軍持有股票全要回，士林地檢署驚覺並向士林地院聲請沒收所查扣的劉冠軍財產。

台積電若以1股600元計算，劉冠軍持有的股票現值1.2億，再加上其他股票和資產，總共約1.9億，身為台灣前十大通緝犯的劉冠軍堪稱「理財高手」，投資眼光獨到。未來若判決確定，要沒收1.9億元犯罪所得，這些股票資產剛好彌補他A走的錢，對此士檢3月初已向法院聲請沒收，但法院尚未裁定。

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