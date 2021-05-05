菲國外長誇讚林鄭月娥　「鴉片戰爭以來香港最好領導人」

▲陸辛才對大陸爆粗口，又稱讚林鄭月娥是「鴉片戰爭以來香港最好的領導人」 。（圖／翻攝 菲國外長陸辛推特）

記者任以芳／綜合報導

針對在港所有菲籍外傭必須強檢爭議，香港特首林鄭月娥昨（4）日立即求勞工及福利局重新檢視相關決定。菲律賓外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）立刻在個人社交網站誇讚林鄭是「鴉片戰爭以來香港最好的領導人」。陸辛的言論引起港媒熱議，對於林鄭下一屆連任有意外助選效果。

據了解，整起事件源自一名在港工作的菲律賓女傭，她1日確診有新冠變種病毒，源頭不明，港府要求強制所有外傭必須在9日以前接受病毒檢測。由於，香港大概有37萬名外傭，當中主要是菲傭和印尼女傭，港府的決定引起菲國不滿，認為針對外傭的做法涉及歧視性。

綜合港媒報導指出，菲方提出質疑後，林鄭月娥4日表示，已經要求勞工及福利局重新檢視相關決定。港府也回應，日後外傭續約或簽新約時，需要強制接種COVID-19疫苗。

針對林鄭解決方案，才剛對大陸爆粗口的陸辛在社群網站特地貼文讚揚，歡迎港府的決定，並形容林鄭月娥反應迅速和明智，讚揚對方是「鴉片戰爭以來香港最好的領導人」。

▲港媒討論，陸辛的稱讚可能意外幫林鄭連任。（圖／路透社）

據《中央社》今（5）日報導指出，香港一些媒體今天報導陸辛的談話，但大都是輕描淡寫，大概反映認為陸辛對林鄭月娥的評價只是一種隨意說法或禮貌性表揚，背後沒有太大意義。

也有媒體探討，香港政壇近日討論現任行政長官（特首）林鄭月娥會否連任之際，菲律賓外長讚揚林鄭月娥的一句話，無意之中為這股氛圍助熱。