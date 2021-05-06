參加音樂節！他「穿全套防護衣」熱舞嗨爆　網笑翻：C位出道

▲男子全副武裝的穿著防護衣熱情參與，成為全場矚目焦點。（圖／翻攝Youtube@人間正道是滄桑）

圖文／CTWANT

近日是中國大陸的五一長假，不少民眾都趁此機會出遊，但疫情期間仍要注意個人防護。中國一名男子日前至山東濟南參加戶外音樂節，身穿整套防護衣的他開心地隨著音樂搖擺，成為人群中的亮點，影片曝光後立刻引起熱議。，不少大陸網友打趣笑說「妥妥的C位（網路流行語，即center，指中間位置）出道」。

綜合陸媒報導，一名男子現身山東濟南的戶外音樂節活動，沒想到他疑似因為擔心染疫，不僅全副武裝穿上防護衣，還臉戴墨鏡和口罩，將全身包得密不透風，防護衣後面還寫上「請戴好口罩」5個大字，在人群中格外顯眼。

有趣的是，即便全身包得密不透風，男子也不減興致，不斷隨著音樂節奏，瘋狂甩頭飆舞，陷入渾然忘我的狀態中，一旁的

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言笑稱「搖滾是精神，防疫是態度！」、「盡情搖擺」、「很正確的搖滾態度」、「太魔幻了」、「最符合規定的聚集人」。

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