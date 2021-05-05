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北京「五一」收假人潮爆量　較去年同期增3倍　

▲▼北京五一假期,天壇,五一。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國大陸五一假期今天結束。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸「五一」假期最後一天，甫於3月中才放寬跨省市移動限制的北京，因返鄉、旅遊等需求激增，5日收假日迎來人流高峰。據北京交通部門發布數據顯示，該日鐵路、民航客運等城際交通進京客運量，較2020年同期增長299.32%，也比4日增長22.66%。

以交通繁忙的北京火車站為例，下午到傍晚均湧現大批人潮，從出站口一路前往公車站、出租車站、地鐵站等，如過江之鯽。

▲▼北京五一收假，北京火車站人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京五一收假，北京火車站人潮。（圖／記者陳政錄攝）

北京市交通部門數據顯示，5月5日0時至12時，鐵路、民航客運等城際交通進京客運量較2020年同期增長299.32%，比前一天增長22.66%；高速公路路網交通量105.04萬輛，較2020年同期增長48.17%，較2019年同期上升7.32%，比前一天增長0.68%。

公路方面，北京交通部門預測，京藏，、京承、京港澳等多條高速公路的進京方向，擁堵情況將持續到5日夜間。

除了巨大的返鄉需求，使得本次五一長假，被北京人稱為「小春節」外，旅遊也相當興盛，期間北京市重點監測的202家旅遊景區（地區），累計接待遊客1264.6萬人次，比2020年增長3.1倍。

其中，遊客接待量排名前三的景區（地區）是：王府井、南鑼鼓巷、什剎海風景區，分別接待遊客163.9萬人次、109.3萬人次、91.7萬人次。 5A級景區方面，接待遊客最多的景區為北京市奧林匹克公園，接待遊客37.0萬人次。

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▼2021年大陸五一假期，王府井步行街遊客情況。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2021年大陸五一假期，王府井步行街遊客情況。（圖／記者陳政錄攝）

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