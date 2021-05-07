比爾蓋茲顧人怨…離婚鬧超兇！家人力挺梅琳達　她豪租小島躲媒體

▲比爾蓋茲（Bill Gates）與梅林達（Melinda Gates）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）結縭27年突宣布離婚。據了解，比爾蓋茲已轉移價值至少23億美元的股份給梅琳達；也有消息指出，兩人其實是不歡而散，梅琳達為了躲避媒體追問，租下每晚要價13.2萬美元的小島，讓全部家人入住。

根據《太陽報》報導，知情人士透露，倆人其實不如外界所說的是「和平分手」，且他們其實已經協商離婚好一段時間。據了解，梅琳達在離婚消息公布後，就租下每晚要價13.2萬美元（約台幣369萬元）的加勒比海私人小島，帶著3名子女和家人住到島上躲避媒體。

▲梅琳達租下加勒比海格瑞那達（Grenada）的卡利維尼島（Calivigny Island）。（圖／翻攝自Calivigny Island）



消息人士向八卦新聞網站《TMZ》表示，除了比爾蓋茲以外，雙方的家人都被邀請到島上居住，「我們被告知他們並非友好地分開，聽說梅琳達和大部分的家人都對比爾蓋茲做過的各種事感到憤怒，所以大家都站在梅琳達那一邊，很明顯地，這場離婚醞釀了很長一段時間。」

《每日郵報》則指出，從兩人宣布離婚消息至今，比爾蓋茲已給了梅琳達價值15億美元的加拿大國家鐵路公司股份、價值3億美元的AutoNation汽車股份，另外在6日轉移了價值1.2億美元的可口可樂股份，還有價值3.64億美元的墨西哥特萊維薩（Televisa）媒體集團股票，合計總價值約23億美元（約台幣647億元）。

BBC報導指出，比爾蓋茲與梅琳達於1994年結婚至今已經27年，兩人並未簽過婚前協議，但他們在3日對外界宣布離婚消息之前，據悉已經簽署一份「分居協議」（separation contract），其中大致記載了關於財產分配的內容，意即他們對此早就達成了共識。

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