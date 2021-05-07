中國威脅恐「擴及大西洋」　美軍上將警告：北京企圖在西非造軍港

▲中國在國家主席習近平的領導下，計畫逐步擴張海上勢力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美軍負責非洲事務的最高將領警告，日益增加的中國威脅不再侷限於太平洋，北京正尋求在非洲西海岸建立一個能夠容納潛艇或航母的大型海軍港口，如果這項前景實現，將導致中國能夠在大西洋停泊軍艦，威脅也同時擴張至大西洋。

▲美軍上將透露，中國已與非洲西部沿岸多個國家接觸。（圖／翻攝自Google地圖）

據美聯社報導，美國非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）上將受訪指出，中國已經與北至茅利塔尼亞，南至納米比亞等非洲西部沿岸國家接觸，企圖建立一個可以補充彈藥與修葺軍艦的海軍設施，以在衝突中發揮軍事作用，由於中國在吉布地（Djibouti，位於紅海連接阿拉伯海隘口的東非國家）建立基地還有很長的路要走，「現在他們將目光投向大西洋海岸。」

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

美國國防部近來逐步將重心從過去20年來的中東反恐戰爭轉移到印度-太平洋地區，以面對中國與俄羅斯等大國的威脅。然而，湯森說，中國在對某些非洲國家的戰略上比美國來得更加靈活，「港口計畫、經濟努力、基礎建設，以及透過協議與合約將創造出未來更大的進入途徑，他們兩頭下注，在非洲押下重注。」

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。（圖／翻攝央視）

據報導，多年前中國在非洲之角的吉布地建立了第一個海外的海軍基地，湯森指出，那裡目前有2000名軍人，包括數百名負責安全事務的陸戰隊員，「他們肯定有武器彈藥。他們有裝甲作戰車輛。我們認為他們很快會在那裡部署直升機，可能包括攻擊型直升機。」

報導稱，一段時間以來，許多猜測認為中國正努力在東非坦尚尼亞建立海軍基地，但湯森認為，中國似乎還沒做出決定，但這裡不是他最擔心的地點，「我寧願它建在坦尚尼亞，而不是大西洋東岸。」湯森指出，從非洲西海岸到美國的距離相對較短，以海浬計算，一個北大西洋海岸的非洲基地可能遠比中國軍事設施離美國來得近多了。

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