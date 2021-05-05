比爾蓋茲是為「她」離婚？美女翻譯「王喆」登熱搜...現身回應了

▲比爾蓋茲的美女中文翻譯王喆，被指與蓋茲有「不尋常關係」。（圖／翻攝自王喆微博、LinkedIn）



實習記者陳妙津／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）3日宣布離婚，引起全球矚目。與蓋茲夫婦交集頗深的基金會中文翻譯王喆（Zhe "Shelly" Wang）被傳與比爾蓋茲有「不尋常關係」，不過她本人稍早在微博親自闢謠，「是單身女青年就都要想辦法給安排出去麼？此地無瓜（大陸網路用語八卦之意），早點休息」。

據《福斯商業新聞》（Fox Business）報導，王喆從2015年3月以來，便在比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）擔任翻譯，同時還為多個組織擔任口譯工作，近日卻因蓋茲夫婦離婚而受外界關注，甚至有極熱門的推特帳戶暗示王喆和比爾蓋茲有「不尋常關係」。報導中還提及，雖然不知原因為何，目前在網路上搜尋王喆名字的數量大增，而且多與比爾·蓋茲有關。

▲王喆擔任口譯員將近9年，精通英文、西班牙文、法文、德文及日文。（圖／翻攝自王喆微博）

根據王喆在LinkedIn的介紹，她至少會6種語言，包括中文、西班牙語、法語、德語和日語的認證，及1份普通話的認證，也標示自己的廣東話、普通話和英語有母語水準，還會鋼琴教學和中國舞蹈編舞。王喆過去曾在猶他州某間火鍋餐廳工作，負責市場研究及管理公司網站，並在2007年從楊百翰大學（Brigham Young University）獲得商業和管理經濟學的學士學位，2011年開始在蒙特雷國際問題研究所學習口譯。

▲王喆除了有蓋茲基金會的翻譯工作，也擔任耶魯大學管理學院和哈佛商學院的同步口譯。（圖／翻攝自王喆微博）

報導指出，王喆2012年9月首次擔任為蒙特雷國際問題研究所（Monterey Institute of International Studies）的口譯員，隔年參與TED，並在2013年4月開始領導團隊，將TED活動內容翻譯成中文、法語、德語、日語、韓語、俄語和西班牙語，目前為蓋茲基金會提供口譯服務外，也擔任耶魯大學管理學院和哈佛商學院的同步口譯。



對於外界傳聞，有網友在王喆微博直接詢問，被她直言回應，「是單身女青年就都要想辦法給安排出去麼？此地無瓜（大陸網路用語八卦之意），早點休息」。稍後王喆也在微博上PO文澄清，「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到越傳越瘋」，請網友別將時間浪費在毫無依據的謠言上，「無瓜，勿cue」。

▲▼王喆在微博上發文駁斥傳言。（圖／翻攝自王喆微博、LinkedIn）