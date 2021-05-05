比爾蓋茲爆婚後「每年和前女友約會」　向梅琳達求婚經過她同意！

▲ 比爾蓋茲與梅琳達財產分配受到全球矚目。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）攜手共度27年，3日宣布離婚，聲明僅稱原因為「無法再以伴侶身分一同成長」，引發外界好奇是否有其他內幕。外媒爆料，這對夫妻其實經歷許多波折，且比爾蓋茲每年都會和現年70歲的前女友到海邊度假，如今也被指為二人分歧的關鍵之一。

《福斯新聞》4日報導，比爾蓋茲在1984年至1987年間與同樣經營軟體事業的安．溫布拉德（Ann Winblad）交往，1997年接受《時代》雜誌訪問時更親口表示，當年向梅琳達求婚前，事先已經問過溫布拉德的意見，「當我正在考慮與梅琳達結婚時，我打了電話給安，徵求她的同意。」

《時代》雜誌為比爾蓋茲撰寫的文章指出，他和溫布拉德每年都會到北卡羅萊納州外灘群島的海灘別墅共度一個周末，一起騎沙丘越野車、玩滑翔翼、海灘漫步等等，「互相汲取對方的智慧，沉浸在他們的舊日時光，同時創造新的回憶」，至今仍維持這項交往時的傳統，也是他和梅琳達婚前經過協商取得的協議。

溫布拉德曾提到，二人對話時總會感到驚嘆，「身為二名年輕的高成就者，我們如何從一個鮮為人知的行業邊緣開始一場偉大的冒險，並讓我們降落在一個神奇宇宙的中心。」對於比爾蓋茲那通徵求她同意與梅琳達結婚的電話，溫布拉德則回憶道，「我當時說她很適合蓋茲，因為她擁有智慧與毅力。」

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