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通過了！反萊豬公投連署確定達標　中選會14日宣告成案

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書，主席江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，引發食安疑慮，國民黨為此發起「反萊豬」和「公投綁大選」公投案。中選會6日表示，經查對，2項公投案都已跨越成案門檻，預計14日舉行委員會議審定後，宣告成案並辦理後續選務事宜。

國民黨主席江啟臣3月9日率領黨籍立委將「反萊豬」和「公投綁大選」公投案，加總超過百萬份的第二階段連署書送交中選會。

中選會副主委陳朝建6日表示，「反萊豬」、「公投綁大選」2項公投案，經全國各地戶政事務所查對後，已跨越成案門檻，中選會預計14日召開委員會議，審定這2項公投案的成案宣告。

中選會已於2019年12月公告「重啟核四」公投成案，預計今年5月14日再宣告國民黨推動的「反萊豬」、「公投綁大選」公投成案，且依規定中選會必須於5月17日前公布「珍愛藻礁」公投連署查對結果，若跨越成案門檻，今年8月28日公投日將有4個公投案登場。

國民黨提出的反萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」 公投若通過，政府在2年內不得違反公投決議。

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