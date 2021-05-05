蔡英文為「黑道入民進黨」道歉　國民黨：都嘴巴說說靠文青風治國

▲國民黨中央黨部。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對民進黨黑道入黨爭議，總統蔡英文5日以民進黨主席身分向支持者抱歉，並承諾政府會強化掃黑、反毒的能量。不過，國民黨發言人何志勇晚間則表示，蔡英文請拿出具體對策杜絕綠營政治力介入警察執法，不能每次遇到事都是嘴巴說說，只靠文青風豈能治國呢？

蔡英文5日在民進黨中常會後發表談話。她表示，身為總統，治安問題一直是蔡政府施政重點，最近一些個案讓當局警惕，必須檢視現有體制與執法環境，政府依定會持續強化掃黑、反毒能量，；另一方面，作為黨主席，民進黨未落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員入黨，不僅造成社會紛擾，也辜負支持者期待，「我感到十分抱歉」。

不過，國民黨不埋單蔡英文的道歉。何志勇表示，行政院長蘇貞昌在前總統陳水扁任內後段擔任閣揆時，不僅曾形容自己是「實事內閣」，也說過若治安半年不好轉就下台，但只記得當時治安未好轉，蘇貞昌也沒下台。

「那時不只發生襲警奪槍，黑道還拍光碟給媒體向社會『展示』武力等，慘不卒睹，國人應記憶猶新。」何志勇說，那時擔任蘇內閣的行政院副院長蔡英文，如今已成總統，閣揆還是蘇貞昌，結果現在搞到民進黨內有人販毒，真的不知道要怎麼說了。

何志勇批評，希望蘇貞昌還記得自己過去要拼治安的決心，蔡英文則請拿出具體的對策，杜絕綠營政治力介入警察執法，否則除了打擊基層員警士氣外，台灣民眾的生命安全與公平正義也會受到波及，執政者要有責任，不能每次遇到事都是嘴巴說說，只靠文青風豈能治國呢？