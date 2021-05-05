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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選國民黨主席要繳1320萬報名費　張亞中批：排除庶民參選權

▲▼張亞中出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲張亞中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨5日舉行中常會，通過黨主席選舉作業細則與期程表，參選者須繳20萬領表登記費、300萬選舉作業費（多退少補），以及1000萬選舉保證金。對此，已表態參選的台灣孫文學校總校長張亞中批評，黨主席參選新規定只認錢不認人，排除庶民參選權。

根據通過的選舉作業細則及時程表，6月3、4日開放領表，7、8日正式登記，7月24日投票，領表時要繳20萬領表費，登記時繳交選舉作業費300萬（過去為200萬），領表費不退費，選舉作業費視選舉支用情形多退少補；此外，為落實黨公職募款責任額收繳，黨中央規劃今年主席選舉與中常委、中央委員、黨代表選舉一致，登記參選時都要預繳第1年募款責任額做參選保證金，其中黨主席責任額為1年1000萬元。

對此，張亞中表示，以後任何黨員不論多有才能，多想為黨奉獻，都沒用，只要籌不到1320萬的報名費，就別想選國民黨的主席，黨主席的選舉原本已設立多項高牆，例如資格限制方面，必須要曾經擔任中央委員或中評委的黨員才能參選，但無論參與總統，或參選國民黨總統候選人，沒有這樣的資格限制，參選主席為何比參選總統的限制更多？此項規定等於築起高牆，即使各行各業再優秀的黨員，無論多了不起，也可排除在外。

對於規定黨籍1年以上者才有資格參選黨主席，張亞中指出，中廣董事長趙少康就是礙於此一規定無法參選，以往黨員失聯，絕大多數因為黨的理念作為讓黨員失望，黨齡應只要總黨齡1年以上，重回本黨4個月以上即可。

張亞中認為，此次新規定，最爭議的就是又增加1000萬保證金，也是一種參選的「押金」，為何要有千萬元的押金？為何連主席的承諾都不相信？是過往的黨主席都賴帳，才會有此新規定？是前主席朱立倫？還是黨主席江啟臣？可否請現在的黨中央明說？對一般平民黨員，要準備1000萬元「本票」，何其困難，現在的作法保障貴富，排除庶民的參選權，是誰出的餿主意？是主席授意？還是秘書長主動護主，用以排除其他可能參選人的挑戰？

張亞中批評，黨中央為黨主席選舉設置資格與財力的高牆、關卡，已使得選舉不公，傷害國民黨的社會形象，財力限制的規定又是在防誰？保護誰？圖利哪種族群？做出這種傷害本黨形象的決策者，未來還能公正中立的辦選務？已失去公信力的黨秘書長還要繼續留任？黨主席不該道歉？這樣的黨中央還不需要大刀闊斧的改革？

「我張亞中，一介平民，黨齡近五十年」張亞中說道，自己關心國國民黨與國家，帶領過多項大型社會運動，曾任外交官，陸委會，有豐富行政經驗，在台灣大學任教，專書著作逾30本，主辦過10餘次兩岸民間政治對話，在捍衛中華歷史文化上從未退縮過。

張亞中強調，一心想為國民黨及國家奉獻，如今，即使對黨再有情懷、再有本事，也要先籌得1320萬，才有資格參選黨主席，「本黨曾幾何時，墮落到只認錢、不認人的如此荒謬地步。總理孫中山、總裁蔣中正、革命的先烈、忠貞的黨員，會為現在本黨高層的作為，感到羞愧與恥辱」。

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