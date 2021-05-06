陸五一爆炸性出遊！2.3億人次「超疫前水平」　旅遊收入近5千億

▲5月4日，遊客在北京天壇公園祈年殿前拍攝祈年殿形狀的雪糕。（圖／翻攝自新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「五一」長假結束，由於新冠肺炎疫情趨緩，加上難得的5天連續假期，今年呈現爆發式的出遊人潮。大陸文化和旅遊部5日晚公布，今年五一假期國內旅遊出遊達2.3億人次，實現旅遊收入達1132.3億元人民幣（約新台幣4877億元），分別較同期增長119.7%及138.1%。

大陸交通運輸部5日也公布，今年「五一」假期，共發送旅客2.67億人次，日均5347.4萬人次，比去年同期日均增長122.2%，比2019年同期日均增長0.3%。

民航方面，5月1日到5日大陸民航預計運輸旅客866萬人次，比2020年同期大幅增長173.9%，比2019年同期下降0.8%；平均客座率80.7%，比2020年同期提高14.6個百分點，比2019年同期下降3.0個百分點。

▲四川三星堆博物館遊客如織。（圖／翻攝自中新網）

「五一」連休5天，大陸民眾積蓄已久的長途出行需求得以釋放。其中，北京、上海、廣州、杭州、成都、西安、南京、重慶、武漢、長沙入圍十大熱門旅遊城市。

上海迪士尼度假區、頤和園、華山、成都大熊貓繁育研究基地、八達嶺長城、圓明園、拙政園、長隆野生動物世界、龍門石窟、西安城牆躋身「五一」熱門景區TOP10。

▲五一出遊爆發性人潮。（圖／翻攝自中新網）

文化和旅遊部通報顯示，假期期間，遊客出行更加看重休閒度假類品質出行，私密化、定制化、小型化成為主流，高星級酒店房源備受遊客青睞。

此外，五一期間，大陸電影業一掃去年疫情低迷影響，截至5月5日24時，總票房超16.82億（人民幣，下同），近4445萬人次觀影，創五一檔影史票房、人次、場次最高新紀錄。位列第一是由許光漢、章若楠主演的《你的婚禮》，票房6.5億；張藝謀執導的《懸崖之上》以5.6億位列第二。