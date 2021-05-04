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佛門不清淨！　少林寺明朝石碑遭遊客刻字...小朋友在竹林盪鞦韆

▲少林寺竹林內上百枝竹子遭遊客刻字留念。（圖／翻攝一點資訊）

▲少林寺竹林內上百枝竹子遭遊客刻字留念。（圖／翻攝一點資訊）

記者魏有德／綜合報導

大陸五一小長假期間，各地景區都湧現人潮，不過，位於河南的嵩山少林寺內的古物及竹林卻因此遭殃。綜合陸媒報導，有民眾拍下少林寺明朝古碑被遊客刻劃，竹林裡的竹子也遭近百名遊客刻字，甚至還有小朋友吊在竹子上玩起「盪鞦韆」，還有遊客攀爬竹子，只因「小時後擅長爬樹」。

▲遊客在少林寺竹林攀爬竹子。（圖／翻攝一點資訊）

▲遊客在少林寺竹林攀爬竹子。（圖／翻攝一點資訊）

《一點資訊》報導，一位身著黑色夾克的民眾表示，在老家從小會爬樹，想來這裡試一試。也有民眾被問到爬樹是代表什麼寓意時回應，「沒事，就是健健身。」如此荒誕的行為也引起外界一陣撻伐。

▲河南少林寺景區在大陸五一小長假期間迎來眾多遊客。（圖／CFP）

▲河南少林寺景區在大陸五一小長假期間迎來眾多遊客。（圖／CFP）

少林寺竹林裡的不少竹子因遊客攀爬而扭斷，也有小朋友爬完竹子後「跟風」開始刻字遭遊客制止。從釋出的照片可以發現，民眾除刻下「白頭到老」，「某某某愛你一生一世」或「某某某到此一遊」更是多到數不清，粗估約有一百多支竹子上都被刻下了字，讓不少在現場的遊客感到痛心。

▲遊客在500年歷史的明朝古碑上刻劃。（圖／翻攝一點資訊）

▲遊客在500年歷史的明朝古碑上刻劃。（圖／翻攝一點資訊）

此外，少林寺內落款為「明正德八年」的500年古碑也被數名遊客刻劃，留下一道又一道白色的痕跡。對此，網友痛批，「長這麼大別跟我說是孩子不懂事」；「在古代得滅九族」；「是在給自己刻墓碑？」；「熊孩子背後就有熊家長」。

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