　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國旅行業與在地產業媒合會　饒慶鈴：讓民眾「台東慢漫遊」

▲▼ 台東辦理全國旅行業者與在地產業媒合會。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 台東辦理全國旅行業者與在地產業媒合會。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為延續2020國旅第一的熱度，台東縣政府在2021年推出更多旅遊新玩法，並於4日在桂田喜來登酒店辦理「台東慢漫遊」旅行業者媒合會，縣長饒慶鈴邀請全國旅行業者來到台東，透過三天兩夜的媒合與踩線行程，展現豐富的旅遊資源，體驗這片土地的「真、善、美」魅力以及「慢經濟」實力。

饒慶鈴表示，縣府在2020年看準台灣島內出國的趨勢，超前部署辦理了全國首創的觀光媒合會，成效顯著，讓台東在2020年全年旅遊人次突破千萬，一舉拿下「2020年最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市」第一名，不但以62.02%的住房率輾壓國內38.37%的平均住房率，位居全國第一，更得到Booking.com「全球最好客目的地」第一名。

饒說，要讓旅客來到臺東不難，但是要怎麼讓旅客一來再來，就要找到台東的魅力，台東的魅力是有一種能量，很難讓人不愛上，上任以來，以「一快一慢」來打造台東，其中，「慢」是慢經濟，提供有品質、有溫度的服務，把台東的文化與生活型態推薦出去，希望各業者與縣府共同攜手合作，讓臺東成為「1萬人來100次」的好客城市。

▲▼ 台東辦理全國旅行業者與在地產業媒合會。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

今年因應「後疫情時代」旅遊型態，推出更多元的慢遊新玩法，且延續辦理旅行業者媒合會。此次吸引國內超過20家的旅行業者參與，包括KKday、雄獅旅遊、易飛網、山富旅遊、易遊網、可樂旅遊、喜鴻假期、東南旅遊以及華府旅行社等，其中不乏專營高端旅行團的業者。在地產業部分，則有超過30家的台東在地商家參與，包含特色伴手禮、飯店、民宿、部落體驗、導覽人才以及表演團體等。

媒合會上觀光處長余明勳向與會業者介紹緊接而來的暑假重點活動，包含熱氣球嘉年華、光雕音樂會、最美星空音樂會、縱谷大地藝術季、東海岸月光海音樂會以及即將開放的杉原海水浴場，向業者展現台東陸海空3D都能玩的旅遊實力。

媒合會結束後，縣府也安排業者進行2天的實地踩線之旅，造訪東東市、台東故事館等、富山護漁區、東海岸特色海鮮料理、縱谷大地藝術季以及透過專業星空導覽老師，欣賞台東最美星空，體驗台東的銀河浪漫。

►植村秀潔顏油

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
快訊／被女大生爆劈腿、不戴套　張立昂回應了
陰莖大小「看臉就知道」　日研究：這部位越大越宏偉
美髮師撞殺黃暐瀚母！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歡慶母校創校75週年　竹東高中校友六人辦攝影展

台東原住民部落大學5日開學　課程多元招生額滿

全國旅行業與在地產業媒合會　饒慶鈴：讓民眾「台東慢漫遊」

海巡科技執法　M-Police綠島發威！再逮通緝犯

雲林善諸橋沈陷封閉7年　嘉邑行善團3600萬助蓋新橋...動工！

泰源技訓所母親節懇親會　532名家屬共襄盛舉

「海好有你」　台東環保局攜手台東女中淨灘

植物人母親跨海圓夢　愛無畏「距」創世相「聚」

台東知本天山農場辦理金針宣傳　推廣台東「針」美之旅

木工師傅鋸傷手指血流不止　求助安南警開道緊急送醫

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

歡慶母校創校75週年　竹東高中校友六人辦攝影展

台東原住民部落大學5日開學　課程多元招生額滿

全國旅行業與在地產業媒合會　饒慶鈴：讓民眾「台東慢漫遊」

海巡科技執法　M-Police綠島發威！再逮通緝犯

雲林善諸橋沈陷封閉7年　嘉邑行善團3600萬助蓋新橋...動工！

泰源技訓所母親節懇親會　532名家屬共襄盛舉

「海好有你」　台東環保局攜手台東女中淨灘

植物人母親跨海圓夢　愛無畏「距」創世相「聚」

台東知本天山農場辦理金針宣傳　推廣台東「針」美之旅

木工師傅鋸傷手指血流不止　求助安南警開道緊急送醫

60歲電影製片人陳屍家中…被驗出感染新冠！最後LINE曝醫院求診遭拒

吃茶葉蛋不分給狗！她下秒「差點被謀殺」　原因驚呆網：根本蓄意

睡前玩槍戰遊戲！　湯姆克魯柴「空手奪彈」網驚：是特務狗狗

曾豪駒怒踹本壘板想保護球員　接受聯盟懲處「公事公辦」

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

「我當主席或許有失職」　蔡英文感性喊話：若黨被傷害我們也都沒了

53歲伊能靜零修圖照曝光！　「臉鬆垮、贅肉溢出」嚇壞網：這不像她

歐陽娜娜緋聞男友「被瘋傳新戀情」　粉絲一看傻眼…工作室提告！

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

有熊朝我奔來！...母女呆站嚇傻　馬戲團出動圍捕

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

好消息！柔道童腦壓漸恢復

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

澄清湖滿了！鑿井注水對比照超感動

金瓜石迎媽祖山城起轎　為疫情遶境祈福

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

廢舊家具看到一顆亮晶晶　田尾清潔隊員回收撿到鑽戒

屏東男看完神明遶境以為機車遭竊　結果烏龍一場

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

假訊息！傳彰化有確診　衛生局將開罰

有國民黨員倒戈支持綠營　廖婉汝盼到此為止

民進黨屏東縣長初選　縣黨部 ：不要暗箭中傷同志

衛福部基隆醫院5月6日起禁止探病

「莒光公園遊戲場」兒童玩翻超嗨　快來遛小孩！

更多熱門

相關新聞

五一旅遊花蓮火紅　新天堂樂園7.5萬人次走訪奪冠

五一旅遊花蓮火紅　新天堂樂園7.5萬人次走訪奪冠

五一連假，經統計花蓮縣旅宿業4月30日住宿率平均為8成、5月1日住宿率平均為9成、5月2日住宿率平均為6成；花蓮火車站自4月29日至5月1日三天的鐵路搭乘量為5萬3305人次。

佛門不清淨！ 少林寺明朝石碑遭遊客刻字...小朋友在竹林盪鞦韆

佛門不清淨！ 少林寺明朝石碑遭遊客刻字...小朋友在竹林盪鞦韆

黃偉哲：打造七股為台南濱海旅遊亮點

黃偉哲：打造七股為台南濱海旅遊亮點

台北最強「偽日本行」！

台北最強「偽日本行」！

串聯市區周邊交通　台東太平溪右岸水防道路開工

串聯市區周邊交通　台東太平溪右岸水防道路開工

關鍵字：

旅行業者媒合會饒慶鈴台東慢漫遊旅遊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面