全國旅行業與在地產業媒合會　饒慶鈴：讓民眾「台東慢漫遊」

▲▼ 台東辦理全國旅行業者與在地產業媒合會。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為延續2020國旅第一的熱度，台東縣政府在2021年推出更多旅遊新玩法，並於4日在桂田喜來登酒店辦理「台東慢漫遊」旅行業者媒合會，縣長饒慶鈴邀請全國旅行業者來到台東，透過三天兩夜的媒合與踩線行程，展現豐富的旅遊資源，體驗這片土地的「真、善、美」魅力以及「慢經濟」實力。



饒慶鈴表示，縣府在2020年看準台灣島內出國的趨勢，超前部署辦理了全國首創的觀光媒合會，成效顯著，讓台東在2020年全年旅遊人次突破千萬，一舉拿下「2020年最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市」第一名，不但以62.02%的住房率輾壓國內38.37%的平均住房率，位居全國第一，更得到Booking.com「全球最好客目的地」第一名。

饒說，要讓旅客來到臺東不難，但是要怎麼讓旅客一來再來，就要找到台東的魅力，台東的魅力是有一種能量，很難讓人不愛上，上任以來，以「一快一慢」來打造台東，其中，「慢」是慢經濟，提供有品質、有溫度的服務，把台東的文化與生活型態推薦出去，希望各業者與縣府共同攜手合作，讓臺東成為「1萬人來100次」的好客城市。





今年因應「後疫情時代」旅遊型態，推出更多元的慢遊新玩法，且延續辦理旅行業者媒合會。此次吸引國內超過20家的旅行業者參與，包括KKday、雄獅旅遊、易飛網、山富旅遊、易遊網、可樂旅遊、喜鴻假期、東南旅遊以及華府旅行社等，其中不乏專營高端旅行團的業者。在地產業部分，則有超過30家的台東在地商家參與，包含特色伴手禮、飯店、民宿、部落體驗、導覽人才以及表演團體等。



媒合會上觀光處長余明勳向與會業者介紹緊接而來的暑假重點活動，包含熱氣球嘉年華、光雕音樂會、最美星空音樂會、縱谷大地藝術季、東海岸月光海音樂會以及即將開放的杉原海水浴場，向業者展現台東陸海空3D都能玩的旅遊實力。

媒合會結束後，縣府也安排業者進行2天的實地踩線之旅，造訪東東市、台東故事館等、富山護漁區、東海岸特色海鮮料理、縱谷大地藝術季以及透過專業星空導覽老師，欣賞台東最美星空，體驗台東的銀河浪漫。

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