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能高越嶺國家步道部分崩塌落石將封閉　請山友改走替代路線

▲能高越嶺國家步道前段落石，南投林管處籲山友改走替代路線。（圖／林務局南投林管處提供）

▲能高越嶺國家步道前段落石，南投林管處籲山友改走替代路線。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

在國內登山界頗負盛名的「能高越嶺國家步道」西段，受近期地震和山區雨勢影響，造成部份崩塌、地面有落石的現象；林務局南投林管處指出，將於5月10日起暫時封閉能高越嶺國家步道0K至3K路段，並呼籲山友改行替代路線，確保登山安全。

日前發生多起地震又連日降雨，導致山區土石鬆軟，南投信義鄉郡大林道上周已傳出瞬間落石坍方、險些砸中正在行進的山友情形，如今位於仁愛鄉的能高越嶺國家步道也因崩塌和落石而封閉。

▲能高越嶺國家步道前段落石，南投林管處籲山友改走替代路線。（圖／林務局南投林管處提供）

▲能高越嶺國家步道前段落石，南投林管處籲山友改走替代路線。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處指出，該步道在屯原登山口附近（0K+450至500處）殘留大量土砂，且持續落石，路況相當不穩定，因此將於5月10日起暫時封閉0K至3K路段；替代路線的入口位於雲天宮下方100公尺處，全程步行距離約增加1.5公里、時間約增加2小時，籲請登山民眾自行衡量時間和體能。

▲能高越嶺國家步道前段落石，南投林管處籲山友改走替代路線。（圖／林務局南投林管處提供）

▲能高越嶺國家步道前段落石，南投林管處籲山友改走上圖所示的替代路線。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處表示，近期內將邀集土木技師、地質專家針對崩塌地上方研議邊坡治理方案，待安全無虞後再行開放；而近日進入梅雨季節，特別提醒登山遊客出門前應注意山區氣象和林管處網站公告訊息，切勿於崩坍地附近停留，儘速通過以維護自身安全。

有關「能高越嶺國家步道西段」和「天池山莊」相關訊息，南投林管處已公告於天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)。
 

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