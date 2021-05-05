撞殺黃暐瀚母後猛灌酒　阿扁精神科醫師獨家曝「戳破謊言關鍵」





▲台中方姓美髮師酒駕衝撞資深媒體人黃暐瀚母親。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

方姓美髮師於5日凌晨在台中市南區撞死政治名嘴黃暐瀚母親，案發後更到超商買酒喝，疑似企圖迴避酒駕刑責。對此，馬偕精神科資深主治醫師陳喬琪表示，不少慣犯都用這種方法試圖規避酒駕責任，但未來警方可藉由驗血、驗尿，查出嫌疑犯的喝酒時間點，戳破慣犯謊言。

同時是台灣酒駕防制社會關懷協會長的陳喬琪接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，未來警方除了吹測酒精濃度之外，也應盡快採集尿液與血液，藉由濃度檢度，可推判出嫌疑犯喝酒時間點。他說明，假如尿液酒精濃度高於血液酒精濃度，就表示喝酒已經超過2個小時，並不是事發後才喝。

陳喬琪補充，方姓美髮師宣稱自己是在車禍之後受到驚嚇，才買酒喝，可能性非常低；依照學理，若如同方男稱自己事前也沒喝酒，酒測值不可能高達每公升0.4毫克，就等同100cc的血液中有80毫克的酒精。

陳喬琪強調，除非方男平常喝酒非常大量也長期飲酒，身體器官能夠快速吸收酒精，才有可能達到高濃度，也就可得知他喝酒絕對不是一兩天的事情。

陳喬琪也表示，台灣警方的調查能力非常強，嫌疑犯在事發前的行蹤，一啟動調查馬上就能一清二楚，就此案件來說，雖然已錯過學理檢驗良機，方男也逃不出法網。

黃暐瀚高齡70歲的母親於凌晨3時許獨自外出，不料過馬路時卻遭方姓駕駛猛撞，拖行50公尺後身亡，緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。據目擊民眾表示，方男第一時間未下車救人，反倒前往超商購買啤酒飲用。警方到場酒測發現，方男酒測值高達每公升0.4毫克。外界懷疑，方男是否想藉由「事故後喝酒」影響酒測值，規避酒駕刑責。

此外，方男被警方帶回派出所後，還拒絕夜間偵訊，堅持要等到天亮、委任律師到場後，才願意製作筆錄。根據調查，方男肇事前，與友人在KTV歡唱，但他堅稱自己沒有喝酒，警方目前仍持好調閱監視器畫面，以釐清全案真相。





▲馬偕精神科資深主治醫師陳喬琪。（圖／翻攝自馬偕紀念醫院網站）