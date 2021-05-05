曾提案酒駕刑罰增死刑　江啟臣：遺憾修法遭民進黨阻擋而沒通過

▲江啟臣指出他過去曾提案在酒駕刑罰中增列死刑。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人黃暐瀚母親5日凌晨3時獨自外出時遭車撞死，駕駛肇事後第一時間買酒喝，試圖規避責任，再度掀起酒駕罰則的討論。對此，國民黨主席江啟臣表示，過去他曾提案在酒駕刑罰中增列死刑及無期徒刑，但遺憾上次修法遭行政院反對、民進黨阻擋而沒通過。

黃暐瀚母親5日凌晨3日行經台中東興路一段、樹義一巷路口時，遭一名方姓男美髮師駕車迎面撞上，拖行50公尺，送醫不治。方男肇事後第一時間下車到超商購買4罐啤酒，被質疑是為躲避酒測而混淆視聽，不僅如此，警方還在方男車內尋獲1瓶裝殘留不明液體的保特瓶，初步驗出毒品成分。

黃暐瀚接獲母親噩耗後，強忍悲傷完成工作，才趕回台中見母親最後一面。黃暐瀚受訪時表示，今早在錄製直播節目前就有接到哥哥的通知，只是還是覺得要先把工作處理完，才趕回來，母親節原本預計也會回老家和母親吃飯，沒想到會發生這樣的事情。

對於黃暐瀚母親的憾事，江啟臣晚間在臉書表示，「暐瀚兄，常常與我提起他也是台中人」，不料黃暐瀚母親卻在母親節的前夕，發生這種噩耗，令人痛心難過；而讓人敬佩的是，黃暐瀚在聽聞消息後，還能秉持新聞專業完成廣播工作，相當敬業。

「大悲無言，還要有多少生命枉死，才不再有酒後駕車肇事的憾事發生，到底該怎麼做，才能讓酒駕者不再有僥倖心態。」江啟臣指出，過去他曾提出將《刑法》第185條之3中，增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁量空間，依個案作出適當的判決，遺憾上次的修法，遭行政院反對，民進黨阻擋，最終沒有通過，這次他將再次提出。

根據現行《刑法》第185條之3規定，「駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上；二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛；三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。」

「因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。曾犯本條或陸海空軍刑法第54四條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯第一項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。」

▼江啟臣5日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／江啟臣）