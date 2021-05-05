黃暐瀚斥酒駕「不特定殺人」！母親卻遭撞殺　聽噩耗忍淚錄節目

▲黃暐瀚不接受道歉，僅說一切交由哥哥處理。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市5日凌晨3點發生死亡車禍，70歲的女子遭到方姓駕駛開車撞擊，頭部重創身亡。事後調查發現，陳婦是名嘴黃暐瀚的母親，黃暐瀚先前上節目時，多次關注酒駕議題，痛斥「不特定的殺人行為」，如今母親死於酒駕，讓人感到鼻酸。

台中市南區東興路一段、樹義一巷5日發生死亡車禍，30歲的方姓駕駛凌晨3點駕車路過，疑似沒有注意路況，高速衝撞70歲的陳姓婦人，拖行50公尺才停下，導致陳婦頭部重狀、全身多處骨折身亡。

警方事後調查，陳姓死者是名嘴黃暐瀚的母親。事件發生時，黃暐瀚接到通知，但節目準備開始，只能強忍哀傷，錄完時長約100分鐘的節目，再趕緊搭高鐵到台中，處理母親的後事。

▼黃暐瀚時常在節目提倡修法，痛斥酒駕「不特定殺人」，如今母親竟遭酒駕者撞殺。（圖／記者白珈陽攝）



黃暐瀚多次在節目上談到，酒駕是「預備、不特定的殺人行為」，明明無法承擔酒駕的後果，還是把「沒差啦」放在嘴邊，自以為還能開車，一旦發生意外，並非撞死一個人，而是導致一組家庭的破碎。

黃暐瀚當時也公開數據，除了致死案例以外，98％的酒駕肇事者，刑度都低於6個月，且每年發生的酒駕肇事案當中，還有40％的人是累犯，可見問題的嚴重程度。

黃暐瀚時常在節目提倡修法，長期關注酒駕議題，如今母親因為酒駕者肇事，不幸身亡，讓外界感到鼻酸。黃暐瀚面色哀戚地說，後續會相信警方調查，「希望酒駕的事情不要再發生。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘