美髮師撞死黃暐瀚母！　「IG曝光」車禍前曾發59字動態

記者趙蔡州／綜合報導

台中市30歲方姓男子5日凌晨3時許開車上路，行經南區東興路一段、樹義一巷路口時，撞死資深媒體人黃暐瀚的母親。肇事方男的Instagram稍早也被網友起底，他在車禍前曾經發布限時動態，疑似有與朋友進行聚會，詳細情況仍待警方釐清。

肇事方男發生車禍後不久，就把個人臉書關閉，不過他的IG仍被網友起底，可以看見他5日凌晨1時許時發布限時動態，內容寫下「虧有兄弟的幫助，才能立足」、「在這條江和那片湖，闖蕩江湖到塵歸塵、土歸土」、「永遠記住我們要完成的任務，這條路上有你們幾位家人兄弟」、「拭目以待」。

▲方男車禍前曾經發布限時動態。（圖／翻攝自IG）

據悉，方男肇事後第一時間不是打電話報警，而是先去超商買啤酒喝，理由是太過緊張，要喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒才報警，而在警方到場後，他又依規定等了15分鐘才進行酒測，最終驗出酒精值0.4mg/L。

警方從方男所提供的在超商購買的收據發現，方男購買了4罐麒麟霸啤酒，及1元的購物袋，但是方男製作筆錄時卻供稱只買了1罐海尼根，說法有所出入，經再詢問店員後得知，方男確實是買了海尼根，購買時間是3點28分，而這張麒麟霸啤酒發票的購買時間是3點41分，是另一人所買，但為何相差13分、後買的發票會在方的身上？

警方表示，將調閱店內和店外監視器釐清方男當時身旁是否另有其人，以及這人是否和這件車禍有關？

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