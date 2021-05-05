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台中美髮師撞死黃暐瀚母！竟爆啤酒發票詭巧合　警：店員拿錯了

▲台中美髮師撞死晨運婦。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中美髮師撞死晨運婦。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲方姓男子5日凌晨3點多駕駛黑色名車，飆速撞死70歲陳姓婦女後，馬上跑進超商買酒喝，一度傳出方男不只喝1罐啤酒，而是4罐，經警方訪查發現，方男確實是買1罐海尼根，13分鐘後，另有1人買了4罐麒麟霸啤酒，兩個陌生人13分鐘內都買了酒，都沒拿走發票，店員一時未注意，錯將4罐的發票給了警方，詭異巧合差點誤導偵辦方向，警方晚間依公共危險罪嫌送辦方男。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人後，衝進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

▲台中美髮師酒駕撞死人後，衝進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

從事美髮業的方姓男子清晨3點多，開著黑色名車在東興路一段、樹義一巷口，撞死正要過馬路的70歲陳姓婦人，還拖行大約50公尺，經查，陳婦是名嘴黃暐瀚媽媽，消息一出，引起各界撻伐。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人後，衝進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

方男肇事後第一時間不是打電話報警，而是先去超商買啤酒喝，理由是太過緊張，要喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒後才報警，而警方到場後又依規定等了15分鐘才酒測，測得酒精值0.4mg/L。

警方到超商調閱監視器，並向店員索討方男買酒的發票，拿到了4罐麒麟霸啤酒及1元購物袋發票，但是方男製作筆錄時卻供稱只買了1罐海尼根，而且買海尼根還早於買麒麟霸啤酒，但為何麒麟霸啤酒會是方男的，兩者說法有所出入，令人懷疑方男是否有同夥？

警方續問超商店員才得知，方男和另一人都買了酒，而且相差短短13分鐘，兩人都沒有拿走發票，才讓店員拿錯發票給警方，種種詭異巧合，差點誤導偵辦方向。

警方表示，目前正全力追查方男是否酒後駕車的證據，若屬實，則以公共危險罪嫌送辦，刑度是3年以上、10年以下刑期，若不是，則是過失致死罪嫌，刑期是2年以下，兩罪刑責差了5倍。

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