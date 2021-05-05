三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店！店員亮槍網看呆　警曝真相

記者許力方、陳以昇／新北報導

新北市三重驚傳外送員暴動事件，有網友爆料4日晚間大智路附近的一間雞排店，店員疑似刁難foodpanda（空腹熊貓）外送員，引爆激烈衝突，店家疑似還亮槍嗆聲，出動大批警力前往了解，店門口擠滿「粉紅大軍」，數十人在馬路上，讓附近住戶看得膽戰心驚。警方澄清，該案為單純外送糾紛，經派員到場協調處理完畢。

網友5日透過「爆怨2公社」曝光現場15秒的影片及群組對話，提及4日晚間大智路上一間雞排店外發生暴動，店家疑似還亮槍威脅，群組成員之一回應「是派Ｘ哦？他們態度不錯啊！」文中指出，因晚班的一名店員經常刁難外送員，只要到場報號碼，店員就會喊說「有大單要等」，並要求外送員轉單，導致接單的外送員不滿，雙方爆發衝突。

影片中，附近住戶由高處拍下，深夜時分有一大群身穿粉紅色制服的外送員，聚集在雞排店外，並停放了一輛汽車，警方獲報後出動大批警力前往處理，狹窄的巷弄中，2輛警車停放在左右兩邊，還有至少7輛警用機車，數十人團團擠在一起，讓居民十分擔心。

對此，三重警方表示，案因當事雞排店生意太好，現場很多外送員在等待，當時一名60多歲的外送員因過號，等太久心生不滿，和18歲的店員起口角衝突，隨即報案，出動警力到場協調後已經處理完畢，並強調現場沒有槍械問題。

影片曝光後引發熱議，網友直呼「真的派」、「不想做外送單何必簽約呢」、「熊貓又撂人」，還有很多人開玩笑稱「說真的啦，是不是台灣只剩我還沒有槍」、「到底哪裡在發槍，我怎麼都領不到」、「現在賣雞排還要佩槍，長知識了」、「老闆我要一份炸ak47，不要切，小辣！」

其中有網友提問，外送員遇到這種刁難糾紛，是否可以投訴熊貓平台要求店家下架？有行家指出「可以，但要團結一點 所有人都填。」

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