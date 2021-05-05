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中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下車

▲因應疫情逐漸舒緩，國立中央大學決定6月1日起校內體育場館將恢復全時段開放、校外車輛也可入校。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯振中／綜合報導

近期一段中央大學的男女性愛影片曝光，2人在2樓教室貼著窗戶激戰，在網路上引起熱議。對此，中央大學校長周景揚也發了一封信，向全校師生、網路上的網友喊話，希望能阻止事件蔓延。

對於校長的說法，中央大學也在臉書粉專回應，從3日開始，影片不斷瘋傳，網路數位性別暴力的過程赤裸裸地呈現在所有人面前，「一個輕巧的點擊、一次看似無害的觀看，其實都助長了這類事件的發生，希望我們能更加了解當事者的心境，停止檢討。」

中央大學提到，希望每個人都能用關愛的能量，關愛自己、周遭的人，「一句話、一個停頓、一個轉念，幫助身邊有需要關懷的人，世界或許會不一樣。」

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以下為中央大學校長信件的全文：

各位師長與同學，時序入夏又逢期中考後，學生課業與社團進入另一波忙碌階段，各式的壓力也接踵而來，請同多留意自己的身、心變化。

自本週一傍晚開始，短短一兩天內，我們共同經歷了私密影像散佈、網路數位性別暴力的過程。從Dcard、PTT、YouTube、巴哈等數位平台上，許多貼文、照片截圖、影片的張貼與流出，讓我們感覺到，中大志道樓事件所帶來的數位性別暴力，就在我們生活中，隨時就猝不及防地將人淹沒。

在這些未經同意就被拍攝與散佈的私密影像背後，是當事人的一聲聲呼喊及一道道傷痕。數位性別暴力事件的發生，是對當事人造成永遠無法抹滅的傷痛。一個輕巧的點及、一次看似無害的觀看，其實都助長了這類事件的發生，希望我們能更加了解當事者的心境，停止檢討他們。

當事者在校園內的親密行動，如果在公開場合，雖可能涉及不雅之嫌，但是拍攝與散佈這些私密影像的人，及點閱者也有違法之虞。尤其，未經被拍攝人同意被拍攝，和公開照片跟影片，會涉及個人的隱私權及人格權受損，也可能觸及刑法的妨害秘密、妨害風化、散佈猥褻物品跟毀謗，若進一步將其放上網站，造成觀看者對當事者產生不良的連結或想法，也會侵害他人之人格權（民法第18條、195條）。

年輕學子，正在青春闖蕩人生與社會，熱力無窮。然而，我們不希望發生這樣的事情，也不希望我們在無心無意下，成為數位暴力的加害者與共犯。最好的方式就是「不分享、不點閱、不下載」、「這次，我們一起下車！」讓我們一起離開充斥不恰當私密影像的網路世界。

大家都需要關愛的能量，關愛自己和周遭的人，請同學們多察覺自己身處壓力下的身心狀況，也對周遭你認識的人身出你關愛的手，一句話、一個停頓、一個轉念，幫助身邊有需要關懷的人，世界或許會不一樣。若有任何需要協助之處，請與本校性別平等教育委員會聯繫。

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