男友急喊「忍不住了！」下秒傳來水聲　她探頭崩潰：尿在洗碗槽

▲原PO男友尿在洗碗槽。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友日前在《Dcard》匿名PO文「男友尿在洗碗槽」，說她當天比男友早下班，回到家就先上廁所。結果男友回來後，說自己小號要忍不住了，原PO就問他要不要洗澡順便上。沒想到，原PO突然就聽到水聲傳來，探頭一看，發現男友竟然尿在廚房的洗碗槽，讓她超崩潰「是我太龜毛太潔癖嗎？還是男友腦子有問題？」

這位女網友文中表示，「那天比男友早下班，在廁所享受一個人時光」，後來男友到家、匆匆忙忙大喊「（小號）要忍不住了。」原PO就說自己還在廁所，建議男友到浴室上順便洗澡，並補充家裡廁所是乾濕分離、還有拉門，彼此不會干擾到對方。

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沒想到話才剛落，下一秒她突然聽到水聲，「探頭一看，他居然尿在廚房的洗碗槽……我不敢相信自己的眼睛看到了什麼！」當下她壓抑情緒，問對方「你（都已經）走去廚房，大可直接走來浴室上，有必要尿在平常洗碗筷的洗手槽嗎？」男友則是不耐煩地回「忍不住啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林緯平攝）

貼文一出，不少人也傻眼，「廁所是多遠？乾脆直接買尿壺好了」、「也太噁心，這我不行接受」、「Dcard總能刷新我三觀」、「男生尿尿那麼方便，就不能尿寶特瓶嗎」、「沒看低卡，我還真不知道有人會這樣做= =！」

也有網友頗有感，「我家人也會，超噁的……我媽和我哥。還自認為很正常沒什麼」、「我前男友也會，他媽的超噁心，我在那邊洗菜耶！我快吐血死了」、「前任也會，完全無法接受！洗手台最後還會有垢真的超噁。」

不過就有人認為，「是蠻噁心的，但是這是特例我就可以接受，也許他那時候憋尿，憋到失去理智了XD」、「什麼叫沒文化真可怕，受困沒水源也得喝尿啊」、「我是覺得可以尿在容器裡，等妳出來再拿去馬桶倒掉，或許他真的很急吧」、「人有三急，有什麼辦法，再清就好了」、「可是原po在廁所尬賽，我完全沒辦法聞著別人的屎味還安然的洗澡欸」、「尿無菌。」