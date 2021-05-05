　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「前男友找上門」同志虐戀曝光　妻嗆離婚！男崩潰：以為會原諒我

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO婚前Gay戀曝光，老婆氣喊離婚！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「我自問是個好丈夫、好父親！」一名人夫坦承，婚前是同性戀，確實交過男朋友，但與老婆結婚後，就跟對方斷了關係，盡心做好照顧好家人的本分。不料，最近前男友突然找上門，老婆無法接受，不滿自己成了生孩工具，堅持離婚後要帶孩子離家，讓原PO悲嘆「我已經不知道該怎麼辦。」

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露，與老婆結婚6年，不家暴沒外遇、對購物欲望極低，周末有空就在家裡顧小孩與做家事。至於嗜好方面，原PO透露，就是玩遊戲、健身、看電影，不然就是跟好兄弟出外喝兩杯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對待老婆與娘家，原PO自認也做很做到位，疫情前一家人出國遊玩，拿到獎金也是買禮物給愛妻，逢年過節也會送大禮給岳父岳母，「我自問沒做過對不起這個家的事只是想做個普通人，過普通的生活。」

不料，原PO的前男友最近找上門，讓婚前「同志虐心戀情」意外曝光，老婆得知後簡直晴天霹靂，認為原PO存心騙婚，如今鬧著要離婚，還要帶孩子遠走高飛。聞言，讓原PO不堪一擊，心碎直言「以為我對老婆好，有朝一日萬一老婆知道了，也會願意體諒我，嘗試了解我。」

「我不是一直在努力嗎？我不是一直在忍耐嗎？」原PO委屈表示，結婚多年來，對老婆一直很忠誠，更是大家心目中的好爸爸，「這樣不夠嗎？是誰規定愛的表現，只有身體的接觸？」

面對老婆的不諒解，以及不斷逼問「是否從未愛過我？是否只是當我是生子工具？」原PO感到心力交瘁，「可又有誰看到我的委屈？為什麼這個坎，妳不願意跟我一起過？我已經不知道該怎麼辦。」

▲▼「前男友找上門」Gay戀曝光　妻嗆嗆離婚！他崩潰：自問是個好丈夫好父親（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲網友砲翻！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

這一段悲情婚姻曝光後，一派網友搖頭回應，「忍耐在婚姻中就是一個NG的字眼」、「幸福是勉強不來的，愛是每段婚姻的起點，不愛了還耍陪你演戲，何苦為難女人」、「結婚之前就不該有任何欺騙，也不是你事後你努力付出就能彌補過去已發生的事，況且你也白白浪費老婆的青春歲月，不是每個人都可以接受還要原諒你，醒醒吧」、「要不你乾脆把握機會離婚唄，難得同婚合法化了，跟太太好聚好散吧」。

不少網友則質疑是創作文，「我不會相信這是一個Gay寫的」、「創作也要花點心思，太簡單的劇情，很單調不好看」、「這個彎有點急」。

ET快訊
14歲嫩女正面曝！名校男大生求愛　15歲少男撂8煞狂砍他
股市2名嘴預告漲停「開盤就撤單」　坑殺股民1年撈4千萬
快訊／染疫水電工足跡再更新　還去過三重飲料店
獨／台中賓士男車上「有毒品」！　撞殺黃暐瀚媽還先買4罐啤酒
快訊／黑道入民進黨　蔡英文公開道歉了
快訊／確診水電工足跡曝！　新增診所＋炸雞店

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航將開人評會調查「最慘恐被解僱」

至少3個感染源！華航案「16人病毒定序出爐」一圖秒懂

留學生在美遭「鐵鎚攻擊」頭縫7針！教育部3點提醒：盡量結伴而行

諾富特飯店歸誰管？爆「旅客混居」狂甩鍋　陳時中：有變動要報備

鋒面下半場「推進到中部」　雨彈往南炸！3地區大雨特報

男友急喊「忍不住了！」下秒傳來水聲　她探頭崩潰：尿在洗碗槽

染疫水電包商還去過「皇爵飲料三重店」！業者急打烊消毒

16萬劑AZ疫苗月底過期！　陳時中：一天至少要打8000劑才能打完

「前男友找上門」同志虐戀曝光　妻嗆離婚！男崩潰：以為會原諒我

染疫水電工足跡更新！　不只蘆洲「還去過三重飲料店」

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航將開人評會調查「最慘恐被解僱」

至少3個感染源！華航案「16人病毒定序出爐」一圖秒懂

留學生在美遭「鐵鎚攻擊」頭縫7針！教育部3點提醒：盡量結伴而行

諾富特飯店歸誰管？爆「旅客混居」狂甩鍋　陳時中：有變動要報備

鋒面下半場「推進到中部」　雨彈往南炸！3地區大雨特報

男友急喊「忍不住了！」下秒傳來水聲　她探頭崩潰：尿在洗碗槽

染疫水電包商還去過「皇爵飲料三重店」！業者急打烊消毒

16萬劑AZ疫苗月底過期！　陳時中：一天至少要打8000劑才能打完

「前男友找上門」同志虐戀曝光　妻嗆離婚！男崩潰：以為會原諒我

染疫水電工足跡更新！　不只蘆洲「還去過三重飲料店」

水情會議明召開「新竹亮紅燈？」　王美花：五月底前新增52萬噸水源

快艇首輪碰湖人？喬治：專注提升名次　比佛利回歸自信能搭朗多

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航將開人評會調查「最慘恐被解僱」

三人行出遊情侶回頭變伴屍！一原因決定曝屍荒野　引發恐慌

父母在A7置產！八年級哥曝規劃「早就放棄買房」　一票網爆共鳴

方仰寧接北市警局長？　柯文哲「不適宜」：才去台南6個月

提升自我防衛能力　台東警「婦幼人身安全」校園巡迴開跑

至少3個感染源！華航案「16人病毒定序出爐」一圖秒懂

和ELLA戴MV同款醫療口罩　「三角黑橘＋千鳥飛格」2款花色電商開賣

有人被囚禁毆打！警見2男爬窗「舉手投降」　破門搜出海洛因

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

中央大學男女貼窗嘿咻　女主角遭爆黑歷史

豬農願意「委屈」娶女醫師！他嘆：是真愛

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

快訊／戰鬥機衝出「馬公機場跑道」！緊急關場至15:00

黃暐瀚母親遭拖行亡　名嘴：酒駕真他X該死

更多熱門

相關新聞

給前男友教訓　女意外毒死10歲童

給前男友教訓　女意外毒死10歲童

印尼西爪哇省近來發生一起誇張案件，一名25歲女子為了報復變心的前男友，在沙嗲中下毒並請外送員送去對方家中，沒想到前男友拒收可疑包裹，外送員聯絡不到人只好把餐點帶回家，結果10歲兒子吃下肚竟被毒死。

痴情陸男遭台女騙婚榨乾　「老公」要2人離婚

痴情陸男遭台女騙婚榨乾　「老公」要2人離婚

父母贊助銀樓婚戒　女友想買有牌...他崩潰

父母贊助銀樓婚戒　女友想買有牌...他崩潰

日網超有趣「探病禮物」心理測驗

日網超有趣「探病禮物」心理測驗

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

關鍵字：

同性戀前男友老婆婚後結婚Gay

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

黃暐瀚母被撞死　網友湧臉書致哀：酒駕罪無可赦

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面