「前男友找上門」同志虐戀曝光　妻嗆離婚！男崩潰：以為會原諒我

▲原PO婚前Gay戀曝光，老婆氣喊離婚！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「我自問是個好丈夫、好父親！」一名人夫坦承，婚前是同性戀，確實交過男朋友，但與老婆結婚後，就跟對方斷了關係，盡心做好照顧好家人的本分。不料，最近前男友突然找上門，老婆無法接受，不滿自己成了生孩工具，堅持離婚後要帶孩子離家，讓原PO悲嘆「我已經不知道該怎麼辦。」

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露，與老婆結婚6年，不家暴沒外遇、對購物欲望極低，周末有空就在家裡顧小孩與做家事。至於嗜好方面，原PO透露，就是玩遊戲、健身、看電影，不然就是跟好兄弟出外喝兩杯。

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對待老婆與娘家，原PO自認也做很做到位，疫情前一家人出國遊玩，拿到獎金也是買禮物給愛妻，逢年過節也會送大禮給岳父岳母，「我自問沒做過對不起這個家的事只是想做個普通人，過普通的生活。」

不料，原PO的前男友最近找上門，讓婚前「同志虐心戀情」意外曝光，老婆得知後簡直晴天霹靂，認為原PO存心騙婚，如今鬧著要離婚，還要帶孩子遠走高飛。聞言，讓原PO不堪一擊，心碎直言「以為我對老婆好，有朝一日萬一老婆知道了，也會願意體諒我，嘗試了解我。」

「我不是一直在努力嗎？我不是一直在忍耐嗎？」原PO委屈表示，結婚多年來，對老婆一直很忠誠，更是大家心目中的好爸爸，「這樣不夠嗎？是誰規定愛的表現，只有身體的接觸？」

面對老婆的不諒解，以及不斷逼問「是否從未愛過我？是否只是當我是生子工具？」原PO感到心力交瘁，「可又有誰看到我的委屈？為什麼這個坎，妳不願意跟我一起過？我已經不知道該怎麼辦。」

▲網友砲翻！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

這一段悲情婚姻曝光後，一派網友搖頭回應，「忍耐在婚姻中就是一個NG的字眼」、「幸福是勉強不來的，愛是每段婚姻的起點，不愛了還耍陪你演戲，何苦為難女人」、「結婚之前就不該有任何欺騙，也不是你事後你努力付出就能彌補過去已發生的事，況且你也白白浪費老婆的青春歲月，不是每個人都可以接受還要原諒你，醒醒吧」、「要不你乾脆把握機會離婚唄，難得同婚合法化了，跟太太好聚好散吧」。

不少網友則質疑是創作文，「我不會相信這是一個Gay寫的」、「創作也要花點心思，太簡單的劇情，很單調不好看」、「這個彎有點急」。