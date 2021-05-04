　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

▲婚戒,結婚,新人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男網友正苦惱挑選婚戒的問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳怡靜／綜合報導

現代人結婚鋪張的宴客不再是必要，不少人寧願省下這筆錢，用在度蜜月或婚戒上，不過婚戒品牌和款式百百種，挑選婚戒成為結婚前首要面臨的課題之一。一名男網友苦惱地說，女友希望能買有品牌的婚戒，不過他的爸媽願意贊助這筆錢，卻規定必須在銀樓挑選，讓他夾在中間不知如何是好。

一名男網友在PTT以「長輩幫忙買單但只能選銀樓的婚戒？」為題發文，表示他和女友有存一筆結婚基金，兩人已經有共識決定宴客只請雙方親戚，再找幾個比較好的朋友出席結婚派對。不過女友相當在意婚紗和鑽戒，她認為一生就結這一次婚，應該要買稍微好一點的品牌婚戒，目前有兩個品牌正在考慮中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼婚戒,結婚。（圖／翻攝自PTT）

▲男網友表示，父母願意出錢，卻規定只能在銀樓挑選。（圖／翻攝自PTT）

不過原PO指出，自己的爸媽認為，既然決定婚宴不要鋪張，婚戒「乾脆銀樓款式挑一挑就好」，甚至願意出錢贊助，當作送給他們的禮物，他和女友就能將婚戒的預算留著當買房頭期款，「我女友不太樂意，她覺得不是錢的問題」，苦惱的他求救網友，「夾在中間得我該如何協調比較好？」

貼文一出，許多網友直言，「買銀樓你絕對被你女友怨恨一輩子」、「跟父母說不需要了，婚戒的事你們自己處理」、「不要拿父母的錢，買你女友喜歡的款式，是你女友要戴，又不是你父母要戴」、「誰戴就決定誰的意見，不然以後有你好受的。除非你想省錢」、「記得有關結婚，你買的不是鑽戒，是買下半輩子耳根子清靜」。

不過也有網友持不同看法，「銀樓cp值最高」、「你女友傻傻的，同樣的價錢去銀樓可以買鑽石品質更好又更大的戒指」、「銀樓也有名店啊，南門市場附近就一家」、「銀樓現在也有不錯的款式呀」，也有不少人建議，「女友想要的私下買，父母那邊就照他們的意思」、「長輩要送就讓長輩送。然後再自己出錢讓老婆選老婆喜歡」。

ET快訊
SWAG要復活了！　「遵守10條件」可重新發車
中橫3死手機藏密碼！　Dcard「心情版」相約赴黃泉
他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看跪了：公司會很想買回去
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

快訊／華航又增2名機組員染疫「首見空服員確診」感染源調查中

境外移入+6！泰國台商「發燒偷搭機返台」今確診　同班機接觸者49人

獨／國球這樣來的！盛竹如曝創造術語　從此黑白變彩色

藻礁公投聯盟再點「三接外推」6問題、2錯謬　盼支持者重新思考

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

快訊／華航又增2名機組員染疫「首見空服員確診」感染源調查中

境外移入+6！泰國台商「發燒偷搭機返台」今確診　同班機接觸者49人

獨／國球這樣來的！盛竹如曝創造術語　從此黑白變彩色

藻礁公投聯盟再點「三接外推」6問題、2錯謬　盼支持者重新思考

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

秒成火球！高雄男等紅燈引擎蓋竄濃煙　10年老車瞬間毀了

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

導航又闖禍！日籍遊客赴山區賞螢「車卡山路」　警麻繩救援

林道巨樹倒擋路！瑞穗1車2人受困　警民冒雨鋸樹救援

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

福斯Tiguang訂單突破1,500張！將成TOYOTA RAV4最強勁敵？

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

生活熱門新聞

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

更多熱門

相關新聞

他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看全跪了

他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看全跪了

隨著時代進步，買股票的方式早已經從打電話下單，改為手機APP或網頁電子下單，股票的發行亦從實體股票全數改成電子化。有網友近日就在批踢踢上曬出一張民國76年發行的中鋼「紙本股票」並詢問該如何賣掉。很多人原先以為是股市小白「發廢文」，結果仔細一看照片全驚呼，「錶起來了啦，當傳家寶」、「比我還老的股票」、「以為是廢文，結果跪著看」。

台南民宅被偷慣竊落網　屋主找回婚戒超開心

台南民宅被偷慣竊落網　屋主找回婚戒超開心

被世新大學院長兒欠債　他爆料下場曝

被世新大學院長兒欠債　他爆料下場曝

家中出現「棕色呆頭蟲」！網嚇：卵更可怕

家中出現「棕色呆頭蟲」！網嚇：卵更可怕

基因比有錢重要！他苦讀拚進台大　網嘆：別傻了

基因比有錢重要！他苦讀拚進台大　網嘆：別傻了

關鍵字：

PTT結婚婚戒銀樓鑽戒

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

李千那、是元介「根本沒分手」

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面