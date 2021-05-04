父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

▲男網友正苦惱挑選婚戒的問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者陳怡靜／綜合報導

現代人結婚鋪張的宴客不再是必要，不少人寧願省下這筆錢，用在度蜜月或婚戒上，不過婚戒品牌和款式百百種，挑選婚戒成為結婚前首要面臨的課題之一。一名男網友苦惱地說，女友希望能買有品牌的婚戒，不過他的爸媽願意贊助這筆錢，卻規定必須在銀樓挑選，讓他夾在中間不知如何是好。

一名男網友在PTT以「長輩幫忙買單但只能選銀樓的婚戒？」為題發文，表示他和女友有存一筆結婚基金，兩人已經有共識決定宴客只請雙方親戚，再找幾個比較好的朋友出席結婚派對。不過女友相當在意婚紗和鑽戒，她認為一生就結這一次婚，應該要買稍微好一點的品牌婚戒，目前有兩個品牌正在考慮中。

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▲男網友表示，父母願意出錢，卻規定只能在銀樓挑選。（圖／翻攝自PTT）



不過原PO指出，自己的爸媽認為，既然決定婚宴不要鋪張，婚戒「乾脆銀樓款式挑一挑就好」，甚至願意出錢贊助，當作送給他們的禮物，他和女友就能將婚戒的預算留著當買房頭期款，「我女友不太樂意，她覺得不是錢的問題」，苦惱的他求救網友，「夾在中間得我該如何協調比較好？」

貼文一出，許多網友直言，「買銀樓你絕對被你女友怨恨一輩子」、「跟父母說不需要了，婚戒的事你們自己處理」、「不要拿父母的錢，買你女友喜歡的款式，是你女友要戴，又不是你父母要戴」、「誰戴就決定誰的意見，不然以後有你好受的。除非你想省錢」、「記得有關結婚，你買的不是鑽戒，是買下半輩子耳根子清靜」。

不過也有網友持不同看法，「銀樓cp值最高」、「你女友傻傻的，同樣的價錢去銀樓可以買鑽石品質更好又更大的戒指」、「銀樓也有名店啊，南門市場附近就一家」、「銀樓現在也有不錯的款式呀」，也有不少人建議，「女友想要的私下買，父母那邊就照他們的意思」、「長輩要送就讓長輩送。然後再自己出錢讓老婆選老婆喜歡」。