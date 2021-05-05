台女騙婚陸男！拿走百萬、鑽戒閃人　找「老公」回電：她懷孕了

▲一名中國籍韓姓男子與台灣籍王姓女子結識結婚，但王女竟然藉故騙走他125萬餘元，直到韓男被全面封鎖後才驚覺被騙。（圖 ／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫PIXABAY）



記者林冠吟／屏東報導

大陸韓姓男子2016年來台與王姓女子結識並交往，2019年韓男向王女表示準備了150萬元結婚基金，隨後更到青島辦理結婚登記，但王女竟然開始以各種理由，要求韓男匯錢給他，前後更騙得韓男125萬元、金戒指與金鑽戒各一枚，直到韓男向王女說不要再要錢了，所準備的基金已經所剩無幾。王女竟然找了一名曾姓男子，自稱是她的老公，向韓男說王女已經懷孕，要求2人離婚，才讓韓男驚覺被騙，憤而對王女提出告訴。屏東地方法院審理後，判處王女應給付128萬餘元給韓男。

韓姓男子2016年來台，因故與王女結識，兩人進一步交往，2019年韓男告訴王女，他準備了150萬元的結婚基金，2人也飛往青島辦理結婚登記，沒想到王女竟然貪圖這150萬元，以各種花式理由向韓男要錢，如欠高利貸要還利息、支付車禍賠償金、欠信用卡債、欠房租等理由，前後向韓男取得34萬元不等。

其中，2人在青島登記結婚時，韓男還負擔王女與姊姊2人在青島的一切花費，等到王女與姊姊返台後，王女更是以工作忙沒時間團聚，要幫韓男申請入台證為由，要他把銀行卡寄過來，再以各種理由如申請入台證需要財力證明、透過調查局疏通可以加速入台證申請，先後向韓男取得90萬餘元。

2019年年底韓男告訴王女，在他去台灣團聚前「不要再要錢了」，準備的結婚基金都給王女了，已經所剩無幾。同年12月韓男發現移民署已審核通過團聚入台證正本，打電話向王女索取入台證，沒想到卻是一名陌生男子接電話，還自稱是王女的老公，告訴他王女已經懷有一個多月的身孕，要在家待產不能團聚，要兩人盡速離婚，隨後便全面封鎖韓男，才讓韓男驚覺被騙。

韓男氣得向屏東地方法院提起告訴，不過經法院通知後，王女皆未在言詞辯論期到場，更沒有提出任何書狀，法院審理後判決韓男勝訴，王女須賠償韓男128萬餘元。

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