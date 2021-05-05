　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台女騙婚陸男！拿走百萬、鑽戒閃人　找「老公」回電：她懷孕了

▲▼夫妻 結婚 幸福 示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲一名中國籍韓姓男子與台灣籍王姓女子結識結婚，但王女竟然藉故騙走他125萬餘元，直到韓男被全面封鎖後才驚覺被騙。（圖 ／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫PIXABAY）

記者林冠吟／屏東報導

大陸韓姓男子2016年來台與王姓女子結識並交往，2019年韓男向王女表示準備了150萬元結婚基金，隨後更到青島辦理結婚登記，但王女竟然開始以各種理由，要求韓男匯錢給他，前後更騙得韓男125萬元、金戒指與金鑽戒各一枚，直到韓男向王女說不要再要錢了，所準備的基金已經所剩無幾。王女竟然找了一名曾姓男子，自稱是她的老公，向韓男說王女已經懷孕，要求2人離婚，才讓韓男驚覺被騙，憤而對王女提出告訴。屏東地方法院審理後，判處王女應給付128萬餘元給韓男。

韓姓男子2016年來台，因故與王女結識，兩人進一步交往，2019年韓男告訴王女，他準備了150萬元的結婚基金，2人也飛往青島辦理結婚登記，沒想到王女竟然貪圖這150萬元，以各種花式理由向韓男要錢，如欠高利貸要還利息、支付車禍賠償金、欠信用卡債、欠房租等理由，前後向韓男取得34萬元不等。

其中，2人在青島登記結婚時，韓男還負擔王女與姊姊2人在青島的一切花費，等到王女與姊姊返台後，王女更是以工作忙沒時間團聚，要幫韓男申請入台證為由，要他把銀行卡寄過來，再以各種理由如申請入台證需要財力證明、透過調查局疏通可以加速入台證申請，先後向韓男取得90萬餘元。

2019年年底韓男告訴王女，在他去台灣團聚前「不要再要錢了」，準備的結婚基金都給王女了，已經所剩無幾。同年12月韓男發現移民署已審核通過團聚入台證正本，打電話向王女索取入台證，沒想到卻是一名陌生男子接電話，還自稱是王女的老公，告訴他王女已經懷有一個多月的身孕，要在家待產不能團聚，要兩人盡速離婚，隨後便全面封鎖韓男，才讓韓男驚覺被騙。

韓男氣得向屏東地方法院提起告訴，不過經法院通知後，王女皆未在言詞辯論期到場，更沒有提出任何書狀，法院審理後判決韓男勝訴，王女須賠償韓男128萬餘元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

室友傳性暗示簡訊　人妻撂人打死他！姊弟收押又揪出2共犯

快訊／台中港石化業跳電硫酸水蒸氣外洩！消防急通報附近廠商關窗

「人妻你是惹不起的」小三索求無度　軍人以死捍衛名譽

ET快訊
中央大學「貼窗嘿咻」照瘋傳　女主角黑歷史曝
黃暐瀚媽媽遭撞死　網湧臉書致哀：酒駕罪無可赦、垃圾
快訊／李國毅宣布結婚！　曝和女友從19歲交往至今
iPhone 12降幅近4000元！第一季手機降價榜單出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豬隊友開車違停公車站！女毒梟見警盤查傻眼　原來包包藏高檔貨

火速繳清11.5億破紀錄！博弈教父陳盈助換緩起訴2年處分

食品包裹挾「2.1kg海洛因」！收貨人獲無罪原因曝…檢：研擬上訴

2歲女兒病到快命危！父急忙攔警車開道　10分鐘趕抵醫院解危機

他來台旅遊遇天菜...閃婚給鑽戒百萬　「老公」來電：她待產中

快訊／台中美髮師酒駕撞死7旬婦！警證實死者是「名嘴黃暐瀚母親」

弒母剁頭12樓丟下　桃園弒母案梁男延長羈押3分鐘開完庭

高雄警飛車追闖紅燈騎士「雙雙摔車」　無照駕駛！8罰單金額曝

潑蟑天價走路工曝！重本加購買3袋　路上強風狂吹「1袋被放生」

台商赴陸迷殺越南籍女富商　殺人罪重判15年定讞

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

豬隊友開車違停公車站！女毒梟見警盤查傻眼　原來包包藏高檔貨

火速繳清11.5億破紀錄！博弈教父陳盈助換緩起訴2年處分

食品包裹挾「2.1kg海洛因」！收貨人獲無罪原因曝…檢：研擬上訴

2歲女兒病到快命危！父急忙攔警車開道　10分鐘趕抵醫院解危機

他來台旅遊遇天菜...閃婚給鑽戒百萬　「老公」來電：她待產中

快訊／台中美髮師酒駕撞死7旬婦！警證實死者是「名嘴黃暐瀚母親」

弒母剁頭12樓丟下　桃園弒母案梁男延長羈押3分鐘開完庭

高雄警飛車追闖紅燈騎士「雙雙摔車」　無照駕駛！8罰單金額曝

潑蟑天價走路工曝！重本加購買3袋　路上強風狂吹「1袋被放生」

台商赴陸迷殺越南籍女富商　殺人罪重判15年定讞

紅藜果膠大熱銷竟出現冒名賣假貨　吳宗憲怒斥：徹查到底、絕不寬貸

IG限時動態「即時字幕」功能上線！目前僅英語系國家可用

成功國宅有確診機師足跡　里長批衛福部不公布造成恐慌

李國毅「姊弟戀分合16年」娶圈外女友！　2年前砸千萬買房

李國毅甜娶交往16年學姐女友！「太太爆懷孕」經紀人曖昧回應

超音波照竟「看見台灣」！醫感動喊「是好運」　網歪樓：以為包大人

比利時小農「搬走路邊石碑」　竟吞掉法國領土逾2m！市長開心笑了

台灣成地表最危險　法前駐中武官：「事關美國安危」非常重要

豬隊友開車違停公車站！女毒梟見警盤查傻眼　原來包包藏高檔貨

李國毅曝老婆優點「她就是我」　愛情長跑2關鍵被收服！

社會熱門新聞

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

賓士男酒駕「拖女50公尺」命危　下車第一件事衝超商買酒

竹聯、北聯都切割！　潑蟑4男1女成棄子

閃離當律師有蹊蹺　已婚檢察官載長髮正妹進薇閣

男子不想等公車　連2天叫救護車：過來載我一下

台商「確診肺炎」持假報告登機　最嚴重下場曝

即／天下第一分局8警包庇色情　貪556萬起訴求重刑

美髮師開賓士撞死婦！奔超商買酒喝：等律師來

恐怖外送員嗆飲料店　被勸竟騎車撞人

更多熱門

相關新聞

鼎晟張皓翔佯「商辦滿租」詐銀行買樓

鼎晟張皓翔佯「商辦滿租」詐銀行買樓

鼎晟不動產公司負責人張皓翔，和妻舅李佑鑫等人，去年已遭檢察官起訴，涉嫌以投資車位、保證回租等噱頭，吸金上百億元，檢調持續追查發現，除了一般民眾受害外，張皓翔等人還佯稱持有的板橋商辦大樓「滿租」，詐騙王道銀行出資買樓，北檢4日依違反《不動產證券化條例》等罪展開搜索約談。

父母贊助銀樓婚戒　女友想買有牌...他崩潰

父母贊助銀樓婚戒　女友想買有牌...他崩潰

日網超有趣「探病禮物」心理測驗

日網超有趣「探病禮物」心理測驗

港男甜喊老婆　她傻匯10萬還好保住了

港男甜喊老婆　她傻匯10萬還好保住了

雇逃逸移工騙越南人狠撈千萬　女首腦收押

雇逃逸移工騙越南人狠撈千萬　女首腦收押

關鍵字：

結婚詐騙

讀者迴響

熱門新聞

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面