趙映光親揭趙介佑涉毒「陪兒子到金門戒」　下一步全力投入反毒

記者陶本和／台北報導

有關民進黨北市黨部前評召趙映光之子趙介佑涉毒，引起軒然大波。對此，趙映光發布一封給好友的信件，描述他這幾年陪兒子到金門戒毒、國軍精神醫院看診，想阻斷毒品對他的殘害，「我一生痛恨毒品，深知危害國家社會、家庭巨大，我將全力投入反毒工作」。

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會譁然。（資料照／記者湯興漢攝）



趙映光表示，他曾經望子成龍，因為染毒而變成今天的，養子不教父子過，因為染毒事件，讓他熱愛的黨造成莫大的傷害，他難辭其咎，「兒子一切因涉毒的脫序行為，就是一個身為父親這幾年不為人知的血淚史。也是一個家庭有人染毒精神狀況不穏定，四代同堂永遠不得安寧的莫大悲傷」。

趙映光指出，這幾年陪兒子到金門戒毒，固定到國軍精神醫院看診拿藥，用盡各種方法也無法阻斷毒品對他的殘害，那種錐心之痛外人無從得知。

對於獨子趙介佑涉及毒品案件，趙映光指出，現由檢察機關偵辦且羈押中，他一生痛恨毒品，深知毒品危害國家社會、家庭巨大，「今天起我將會全力投入反毒的工作，因為這是一個深沈的社會問題，正常家庭絕對無法感受的到悲痛」。

趙映光表示，4月20日兒子在居所被警方逮補移送司法機關，他委任盧之耘律師當庭表達父母希望收押趙介佑的請求獲準，並希望勿枉勿縱涉案屬實請求法律嚴懲。

同時，趙映光也提出7件近日被外界誤導、扭曲的事件，他也一一回應。首先，有關趙介佑取得檢方羈押筆錄至北投分局興師問罪涉案關切一事，他強調，「完全沒有這件事」，沒有人有此通天本領，警方雖已出面澄清並否認，媒體還是繼續引述抹黑爆料。

第二，有關「自趙介佑家中搜得600包咖啡包」一事，趙映光表示，實情是本人當天趕回趙介佑居所時，已搜索完畢，現場只查扣手機，及一小包的1公克K他命，因此「絕對沒有」600包毒咖啡包。

第三，針對警局服務借提人犯供趙介佑面會串供，並送便當po臉書，趙映光表示，實情係趙介佑當天是以證人即被害者之身份，被警方傳訊，便當也是警方提供給借提之證人。

第四，有關癌末友人被趙介佑餵毒身亡新聞，趙映光說，這也是「子虛烏有」、「完全與趙介佑無關」，刻意以槍撃案投案事件牽引不實抹黑再予媒體無限上綱。

第五，趙映光強調，他早已缷任媽祖文化協會理事長一職（2014年後即未改選，民政局可查)，並非現任理事長，20幾年前確實曾經年少犯錯，蒙陳勝宏前輩知遇1998年入黨後即戰戰兢兢努力向上。

第六，趙映光說，兒子涉案讓他一生熱愛的黨蒙羞，因此已辭去評委、召集人等一切黨職，以示負責，無端連累住在外面努力奮鬥的妹妹感到非常不捨與難過。最後，趙映光說，趙介佑與妻及未滿兩歲兒及父母家人，連我的車牌號碼也不放過，不斷在媒體重複播放，完全不懂事的二歲小孩，何其無辜，一人染毒，一家四代跟著陪葬嗎？