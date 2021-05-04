趙映光：吳怡農巴不得趕快開除趙介佑「我這幾年巴不得他趕快關」

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會譁然。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

有關民進黨北市黨部前評召趙映光之子趙介佑涉毒，引起軒然大波。對此，趙映光4日發布一封給好友的信件，內容提到北市黨部主委巴不得趙介佑馬上開除，而他這幾年也巴不得他趕快關，所以不會為他關說任何一個案件。

趙映光表示，他曾經望子成龍，因為染毒而變成今天的，養子不教父子過，因為染毒事件，讓他熱愛的黨造成莫大的傷害，他難辭其咎，「兒子一切因涉毒的脫序行為，就是一個身為父親這幾年不為人知的血淚史。也是一個家庭有人染毒精神狀況不穏定，四代同堂永遠不得安寧的莫大悲傷」。

趙映光指出，這幾年陪兒子到金門戒毒、固定到國軍精神醫院看診拿藥、用盡各種方法也無法阻斷毒品對他的殘害，那種錐心之痛外人無從得知。

對於獨子趙介佑涉及毒品案件，趙映光指出，現由檢察機關偵辦且羈押中，他一生痛恨毒品，深知毒品危害國家社會、家庭巨大，「今天起我將會全力投入反毒的工作，因為這是一個深沈的社會問題，正常家庭絕對無法感受的到悲痛」。

在信件中，趙映光提到，趙介佑在2016年當選黨代表，當時是由立委何志偉陣營所推薦的，但當年底他因為吸毒後神智不清，那時候就知道事態嚴重，才要求他辭去黨代表；而2018年他報名參選黨代表，也因低票而落選，讓他與黨漸漸脫離。

趙映光表示，吳怡農巴不得趙介佑馬上開除，而他這幾年也巴不得趕快關，所以不會幫趙介佑關說任何一個案件。

趙映光指出，2016年之後，趙介佑幾乎一年時間都在勒戒及看守所渡過，毒品真的使人精神沈淪，社會中每天發生無數因毒品洐生的家庭悲劇，而我們非但是這種家庭的受難者，還因為他的關係被二次傷害。

對於近日媒體許多未經查證、引述不實抹黑題材報導，趙映光說，這些穿鑿附會，不僅易誤導偵查機關偵查方向，更損傷黨、警方、他個人及家人之名譽，令人遺憾。