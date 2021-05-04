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快訊／侯友宜緊急視察家樂福、樂華夜市：諾富特疫情比部桃嚴重

記者羅婉庭／新北報導

華航諾富特飯店爆發群聚感染，疫情持續擴散，確診者足跡遍佈雙北，新北也亮起紅燈警戒。新北市長侯友宜4日晚間臨時前往中和家樂福、永和樂華夜市視察後表示，這次的疫情比部立桃園醫院更嚴重，防疫警戒度務必拉回來，當成疑似社區感染的方式全力備戰，度過這場疑似社區感染的危機。

▲侯友宜視察樂華夜市防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察樂華夜市防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜說，這段時間疫情讓我們緊繃，必須面對問題，共同全力的解決問題，上下一條心來把防疫做到好，只有一個敵人就是疫情，好好的打防疫這場戰爭，也希望市民共體時艱，一起並肩作戰，把防疫守好做好，才能夠度過這一場疑似社區感染的危機，全力防堵。

▲侯友宜視察樂華夜市防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察樂華夜市防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜指出，中央也要能夠擴大範圍、擴大篩檢，將居家隔離、自主健康的範圍擴大，才能夠全面防堵，因為這波英國變種病毒來勢洶洶，讓大家有一點措手不及，用擴大的方式來採檢，絕對是比較好的方向。

至於新北被列為紅色警戒燈號，侯友宜說，這波染疫事件絕對不會輸給部桃染疫事件，部桃染疫還是控制在醫院裡面，這一次大部分都已經足跡到北北桃三個地方，甚至延伸到中南部。

侯友宜強調，防疫警戒度務必拉回來，當成疑似社區感染的方式全力的備戰，所以不管在探病的嚴謹的要求，包括新北市各場館管制措施，就回到當初的全面備戰，用超前部署的方式全力的做好防護、全面警戒。

▲侯友宜視察樂華夜市防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察樂華夜市防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）

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