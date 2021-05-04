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網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

有網友在《爆料公社》指諾富特隱匿70人入住紀錄。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

航機師與諾富特群聚感染持續擴大，今（4日）再添2名感染源不明的個案（機師、空服員），確診者陸續被驗出，如指揮官陳時中所言「疫情已在社區感染邊緣」。然而有人在臉書《爆料公社》爆料，諾富特在群聚曝光後，隱匿70人團客4月23日的入住紀錄，直到當事人打1922主動告知，諾富特才回頭連繫，讓他質疑桃園市府及諾富特未做好監督，更痛批諾富特良心何在？「為了賺錢隱瞞所有入住旅客！」揚言提告。

曾在4月23日當晚入住諾富特的網友（當事人）表示，2月底申請了桃園市的旅遊補助方案，針對桃園旅遊景點排了2天1夜的行程及住宿飯店後，交由市府審核，申請的飯店正是諾富特。

但市府卻未告知諾富特為防疫旅館，就讓2團共70人的旅遊補助審核過關；隨後他們去電諾富特訂房，同樣未被告知「就這樣假裝沒事」，70人就在4月23日走完桃園景點，晚間約7點入住飯店，隔天吃完早餐11點退房離開。

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有網友在《爆料公社》指諾富特隱匿70人入住紀錄。（翻攝自臉書《爆料公社》）

直到上週疫情新聞曝光，得知了諾富特是防疫旅館的消息，網友才驚覺事態嚴重，因為這段期間「所有衛福部報告諾富特入住人數的新聞根本不準確」，因為「根本沒算到我們2團的人數」，期間也沒有任何單位與旅團聯繫。

這名網友在4月30日晚間主動致電1922通報後，諾富特隔日才主動與他聯繫、要求提供70人的旅客名單與入住房號。他直言「若不撥打1922…諾富特應該就一直隱瞞下去了吧！」

4月30日至5月1日，所有團員包含當事人陸續接到各地衛生局通知，被要求必須進行一人一室的居家隔離，或入住防疫旅館，並搭乘防疫計程車前往指定醫院檢測。

「桃園市政府螺絲鬆了嗎？」網友質疑市府監督機制荒腔走板，在未告知諾富特為防疫旅館下還通過審核；他也痛批諾富特可惡，「你們還有良心嗎？別人的命不是命？」表示若因業者知情不報害無辜的旅客染疫，他們一定會連署提告，「這防疫破口是你們要負起最大的責任！」


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