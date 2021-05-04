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「絕不對暴力妥協！」　柯文哲：警察執法同時「要更嚴以律己」

▲▼柯文哲出席台北市防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

北市警界接連發生爭議事件，包括松山之亂、北投之亂，3日又發生雙北市警局長餐敘的餐廳被潑蟑螂，重創警察形象。台北市長柯文哲4日晚間於臉書提及，北市絕對不會向暴力妥協，不過警察繼續認真執法的同時，要更嚴以律己，讓警務人員重新得到人民信任與支持。

「台北市絕對不會向暴力妥協。」柯文哲4日於臉書提及，松山分局遭黑衣人闖入事件，全案已經進入司法程序，他們絕不包庇護短，除了檢調偵查，他還下令北市政風介入，市警局也必須做根本原因分析（RCA），針對錯誤逐條改進；而3日晚上又發生不明人士到餐廳潑撒蟑螂的事件，「這些暴力行為，絕對不能容忍。」北市警局長陳嘉昌也於3日坐鎮指揮，要求務必儘速破案。

柯文哲表示，有人散播謠言，把台北市類比為「高譚市」，說台北治安敗壞。事實上在北市警察同仁努力下，近十年的刑案發生數，整體呈現下降趨勢，100年有4萬6690件，到108年降到4萬98件，北市重大犯罪案件全數偵破，市民對治安的滿意度也達到八成以上。

柯文哲說，但這一切努力，卻因為最近警界重大事件抹煞，使市民朋友對警察的信賴重挫，這一點他們會誠實的面對改進，請所有警察繼續認真執法的同時，要更嚴以律己，讓警務人員重新得到人民的信任與支持，維護執法尊嚴。「而所有向公權力挑釁的行為，我也絕對不會漠視，台北市必定會嚴懲不法，絕對不會向暴力妥協。」

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