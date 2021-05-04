警遭丟蟑螂侮辱　王世堅批柯文哲如「路人甲」：要你這市長幹嘛？

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市大安義警大隊臥龍中隊昨日晚間於中山區餐廳餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及多位北市民代皆出席，席間2名黑衣人向餐廳2樓櫃台前潑灑大量蟑螂後逃逸。對此，北市議員王世堅批評台北市長柯文哲，在應對近3起北市治安問題時像「路人甲」，一副事不關己。他也撂狠話，若柯文哲再無具體作為，台北市政府大門應該關上，「要你這台北市長幹什麼？」。

王世堅表示，陳嘉昌昨日白天在市議會才代表警方向黑道宣戰，結果晚間馬上被蟑螂伺候，是對警方很大的侮辱，有部電影叫《角頭》，昨晚的案件是公然上演「角頭3」，不可等閒視之；而對市民來說，第一直覺就是有人向警方挑釁、宣戰，否則怎麼會選在雙北最高警政首長皆出席的場合公然「潑蟑」。

王世堅認為，依警方的能力、人力及效率，這件事情天沒亮應該抓到人了，如果警方還淨講些有的沒有的，他就要不客氣要對陳嘉昌講「你現在在數饅頭，兩個多月你數完饅頭就走了嗎？」社會的善良、社會的忍耐力都是有限度的，不能再容忍黑道了，這件事如果輕輕放下，那警察局大門可以關下來。

對於柯文哲應對從松山之亂、北投之亂到中山之亂的應對態度，王世堅批評，柯文哲像是路人甲，好像事不關己，忘了他是首都市長，柯身為民眾黨主席，當然會想方設法攻擊其他政黨、中央政府，可是柯現在還是首都市長，北市治安首當其衝，柯責無旁貸，不能像路人甲一樣當旁觀者，冷眼看這些事件。

「冒犯台北市警局就是直接挑戰你柯文哲市長。」王世堅直言，台北市治安惡化，柯文哲要負起責任，不但要出來講話，且應該要非常嚴謹要求立刻破案、抓人、向社會公佈真相，而不是像個路人甲、旁觀者，動不動冷言冷語幾句；尤其，3年半來，柯文哲沒有正眼看過陳嘉昌，更未在市政會議上針對北市治安現況尋求對策、改善具體指示。

王世堅向柯文哲撂狠話，若柯文哲對北市治安惡化無具體作為，那台北市政府大門就應該關上了，要台北市政府幹什麼？「要你這台北市長幹什麼？」