黃承國轟投靠國民黨　鄭麗文反批民進黨充斥「黑道、東廠、小丑」

▲鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨3日召開記者會，批評民進黨黑道治國，立委鄭麗文指涉國策顧問黃承國有黑道背景。對此，黃承國反擊「絕不是黑道！」怒轟鄭麗文背叛民進黨；而鄭麗文透過臉書隔空回應。

黃承國表示，鄭麗文背叛她的價值，「投靠國民黨，朝三暮四、毫無立場，這種行為，有何臉面批評他？」

鄭麗文表示，「講個笑話，現在整形非常普遍，有些女兒整形整到連自己的媽媽都不認識了，這就是現在的民進黨。」背離理想初衷，黨內充斥黑道、東廠、小丑、政客，創黨黨員都早就不認得了。

鄭麗文簡單舉列11種民進黨的價值，包括台獨、黑道洗白、逼人民吃有毒萊豬、貪汙除罪、破壞藻礁、舔日賣台、總統謊稱博士學位等等，她不禁反問「民進黨的價值是什麼？」說國民黨舔中，如今對中國貿易依存度卻是「史上最高」，甚至不惜舔日、舔美，出賣台灣利益！

另外，鄭麗文也批評民進黨「寧可排碳，也要廢核」，上台前稱台電偷藏電，上台後綠電還沒搞好就廢核，使台灣將成為「高碳家園」，在國際都在減碳的同時，完全喪失國際競爭力，用錯誤的能源政策，卻一直玩數字遊戲企圖掩蓋真相、做哽圖來欺騙民眾。

鄭麗文質疑，民進黨編了幾百億做水庫清淤，但水庫淤積率卻是不降反升？難道又是喊口號清淤嗎？她也提到，2018年，普悠瑪事故18人罹難，蔡政府事後總檢討會議只開過一次。事隔三年，太魯閣事故49人罹難，民進黨第一時間依舊甩鍋，千錯萬錯都是別人的錯，都不是民進黨的錯「台鐵改革擺爛到底」

其他人也看了這些新聞...

► 硬起來？吳怡農：只要我在，台北市黨部就不會受黑道影響

► 被指黑道？ 趙映光怒駁：不當影射！入黨黨員要嚴審

► 民進黨發出排黑令 速召全國黨部主委「避免黑道集體入黨」

►振興一下我們的美麗