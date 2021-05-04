吳怡農提三點改革掃黑　孫大千酸：不是太天真、就是太虛偽

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨陷染黑風波形象重創，黨中央發出排黑令要求全國黨部主委徹查，北市黨部主委吳怡農也提出案改革。對此，前立委孫大千批評，吳怡農太虛偽，與其表演生氣推卸責任，不如展現出政治改革應有的擔當和魄力。

孫大千諷刺，吳怡農如果不是太天真，就是太虛偽。黑道入黨根本不是特例，而是民進黨的日常，真的以為用三點改革宣示就可以把長期染黑的黨員結構徹底漂白嗎？

孫大千提出三個吳怡農不能夠回答的問題；一，民進黨現有的黨員中，還有多少具有黑道背景的趙介佑們？民進黨還要繼續粉飾太平，假裝看不見嗎？二、既然民進黨本來就有排黑條款，那麼究竟是誰在過去五年中一直包庇趙介佑們？吳怡農為什麼不敢處理黃承國呢？三、吳怡農敢不敢針對民進黨台北市黨部的黨員大戶進行背景清查，只要發現有幫派色彩就立即除籍呢？

孫大千認為，吳怡農與其表演生氣來推卸責任，不如真正展現出政治改革應有的擔當和魄力吧！

對於外界批評沒落實排黑規範，民進黨3日表示，虛心接受，並檢討現有機制，全力支持台北市黨部主委吳怡農提出三點的改革方案，包括：一、委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書，研擬更完善的制度；二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處分；三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，共同為台灣未來努力。

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