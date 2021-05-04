遭爆拉黑二代入黨　王美惠怒駁：抹黑！不會向家天下的市黨部低頭

▲王美惠。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒詐欺，已遭開除黨籍；黨主席蔡英文將於本周五召開縣市黨部主委會議，遏止黑道入黨。不過《鏡週刊》接獲爆料，民進黨嘉義市黨部上月發函黨中央，指控立委王美惠動員黑二代入黨。對此，王美惠4日聲明澄清，嘉義市黨部在黃家的把持下，常常與中央唱反調，不會因此向家天下的市黨部低頭。

王美惠表示，民進黨市黨部在黃家父子女連續擔任11屆22年主委的把持下，市黨部墮落成家族化企業，本人號召千人入黨的主要目的為響應中央黨部及小英號召，希望藉由千人入黨由量變產生質變，讓日後想進入嘉義市黨部體系改革的人變得可能。

王美惠說，雖然為民進黨守住嘉義市這席立委，卻對不起老黨員對黨部的感情，黨部在黃家把持下黨員凋零，黨部常常與中央唱反調，在輔選期間扯後腿，不願意承擔輔選責任，關鍵時候把黨部鐵門拉下來，這不是我們與民眾站在一起的黨部。

王美惠也說，自當選立委之後，加上修改入黨滿一年的契機，很多老黨員對她寄予期望盼能夠改變民進黨市黨部，也確實很多人響應號召，願意一起來改變。

不過，王美惠指出，申請入黨的民眾被市黨部百般刁難，大多數的入黨申請書，市黨部也不審查、也不退件、更抹黑這些支持改變的同志，讓這些新舊黨員十分焦慮。她強調，自己雖然草根性，但也不會向家天下的市黨部低頭。