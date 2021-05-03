快訊／民進黨發出排黑令　速召全國黨部主委「避免黑道集體入黨」

▲趙介佑。（圖／翻攝自趙介佑臉書）



記者黃巈禾／台北報導

趙介佑涉嫌詐欺和毒品，儘管民進黨火速開除他的黨籍，但已重創民進黨形象。民進黨3日表示，黨員涉違法案件，民進黨深感歉意，排黑，是社會大眾對民主政黨最基本的要求，會儘速召開全國黨部主委會議，進行通盤性檢討。

民進黨表示，趙介佑一案民進黨高度重視，不容許特定少數黨員的不當行為，會依相關規定，以最嚴格的標準處理，絕不寬貸，北市黨部已依黨章及相關規定，將趙介佑除名黨籍，也要向社會大眾表達歉意，同時會反省、檢討與改進。

民進黨指出，一直以來，針對新加的黨員者、登記黨職人員候選人，與擔任黨職者，民進黨皆有明確的規定，排除涉嫌毒品與組織犯罪行為者，尤其民進黨過去發生過「黑道集體入黨」的情況，因此相關規範的限制都很明確，才能維護紀律。

對於外界批評沒落實排黑規範，民進黨說，虛心接受，並檢討現有機制，全力支持台北市黨部主委吳怡農提出三點的改革方案，包括：一、委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書，研擬更完善的制度；二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處分；三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，共同為台灣未來努力。

民進黨強調，排黑，是社會大眾對民主政黨最基本的要求，會儘速召開全國黨部主委會議，進行通盤性的檢討，積極回應支持者與國人對改革的期待。