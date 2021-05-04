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促轉會首度公布軍審決策首長名單　兩蔣父子等上百人都入列

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲促轉會首度公布軍審偵辦首長名單，包括兩蔣父子等上百人入列。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

促轉會4日以軍事審判體制為架構發表了「壓迫體制及其圖像」，公布時任總統、總統府秘書長、國防部長等16類軍事審判與政治案件偵辦的機關決策首長與官員名單，因此包括故總統蔣中正、嚴家淦、蔣經國等上百人都入列。促轉會主委楊翠表示，至少上萬名平民因叛亂罪名，失去生命或自由，官員應該至少負起政治與歷史責任。

促轉會今天上午於台灣大學法學院霖澤館召開「探求歷史真相與責任的開始：壓迫體制及其圖像」發表會。根據促轉會公布的名單，包括蔣中正、嚴家淦、蔣經國，前總統府秘書長蔣彥士、馬紀壯，前總統府參軍長桂永清、孫立人、周至柔等人都在名單中。

楊翠提到，促轉會對威權統治時期的壓迫體制，提出討論圖像，這圖像有四個層次，一是釐清壓迫體制、二是釐清加害行為、三是釐清並指認加害者，最後才有辦法進入到究責。

楊翠表示，過往相關討論大多數集中在檔案，這3年檔案更大量出土與討論，不過檔案有時會落入兩極概念，有些人認為檔案白紙黑字，寫的是真相，但有人認為檔案被編造、是假的。

楊翠說明，促轉會將近3年進行當事人訪談，一來可以核實檔案中的虛實，進行交叉比對；二來透過訪談積累，對壓迫制體制的運作，更深入了解；三來則是更深入去看見體制當中的人。

楊翠指出，未來促轉會要與社會進行多項對話，包括如何面對壓迫體制，如何釐清加害者的責任，轉型正義是漫長的工程、漫長的馬拉松，而且沒有高速公路可以走，未來需要更多的協力，終極目標是透過釐清，還原歷史真相，讓民主轉型能真正完成。

促轉會表示，「軍事審判與政治案件偵辦之機關決策首長與官員名單」是以威權統治時期，對人民基本權利侵害最為嚴重的軍事審判體制為核心，提出該為這個體制運作負責的名單，這個體制使得至少上萬平民因為叛亂相關罪名而被交付軍事審判，失去生命或自由，受牽連家屬不計其數。

促轉會指出，當政治案件進入軍事審判流程，根據促轉會建置的「台灣轉型正義資料庫」，主要經手的軍政長官有總統、總統府（秘書長、參軍長）、國防部（國防部長、參謀總長、軍法局局長）、台灣警備總司令部總司令、軍法處處長等。

促轉會認為，這些職位涉及政治案件偵辦、審判及維持整個軍事審判體制運作，應該至少負起政治與歷史責任，至於個別人士的具體處置方案，將在下一階段提出。

促轉會也說，關於解嚴之後到威權統治時期結束為止，以及監控體制運作、及其他政府機關、政黨組織的行為與責任，則是促轉會下一階段釐清的重點。

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