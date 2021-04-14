促轉會申請延任1年　孫大千：預算可換彈射椅、台鐵預警系統

▲促轉會主委楊翠。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

促進轉型正義委員會任務將於5月到期。促轉會主委楊翠表示，轉型正義不能中斷，將根據促轉條例向行政院申請延任一年。對此，國民黨前立委孫大千批促轉會是萬年東廠，更說促轉會每年要花費的預算，恐怕足夠換F-5E的彈射椅和完成台鐵預警系統。

孫大千要求促轉會申請延任前，應該先回答五個問題，包括：一、原本兩年內應該完成的工作，過了三年都一事無成，這樣的組織有什麼臉再花納稅義務人的錢呢？二、促轉會每年要花費的預算，恐怕足夠更換F-5E的彈射椅，以及完成在台鐵沿線脆弱路段的監視預警系統，對台灣人民來說，到底哪一個比較划算呢？

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）



三、過去三年，促轉會除了爆出一個張天欽的東廠風波外，究竟對於促進台灣轉型正義的工作上有什麼具體的成果？四、促轉會所列的未來三項工作，貫徹究責、協力共進及深化法制，根本就是自打嘴巴，過去三年，促轉會都沒有貫徹究責和協力共進嗎？至於深化法治，難道行政院法制單位和立法院不能完成嗎？五、促轉會不斷地延任擴權，難道不害怕成為台灣下次民主改革中要被轉型正義的對象嗎？

最後，孫大千說，行政院長蘇貞昌核准促轉會報請延任案的同時，請別忘了向台灣人民交代一下，為什麼對於核定台鐵總體檢報告要如此拖拖拉拉？