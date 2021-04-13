真促會質疑「促轉會延任1年」：去年5月可結束工作　楊翠信口開河？

▲促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

促轉會宣布將報請行政院再延任一年，引起政壇議論。「民間真相與和解促進會」發出聲明表示，追求轉型正義是台灣社會的共識，但手段本身必須正當，不可長期處於脫法狀態，成為政黨的提款機，否則這樣得來的「真相」也不會被台灣社會所接受。

真促會表示，促轉會應致力於規畫未來政府機關的銜接方案，而非一再強調自己的重要性，違背原本階段性機關的法制規範；而依「促轉條例」，報請延任的要件是「未完成總結報告」，促轉會原本已將近完成的總結報告，記者會居然隻字未提；促轉會的核心任務總結報告，究竟是否已經撰寫完成？還是寫好了卻不提出？

真促會指出，2019年10月9日，當時促轉會代理主委楊翠在立法院表示，促轉會正積極撰寫總結報告，因為總結報告需要嚴格的時程規畫，所以沒延任打算，並自信對促進及推動轉型正義相關政策規畫、需要的法案及永續性工作，都能在各機關持續推動；但去年3月，民進黨在總統大選勝選後，促轉會卻突然改口，要求延任1年。

真促會接著說，去年5月，已是主委的楊翠在立法院聲稱，這一年要努力兩大方向，一是法制工具研擬，二是透過跨機關的協商，將未來國家轉型正義近、中、遠程工作都規畫好，並承諾「會盡力而為」；但一年過後，促轉會再度提出延任要求，主要理由竟還是法制工具研擬和跨機關協商。

真促會質疑，促轉會原本自信去年5月可結束工作，究竟是何重大因素必須再延任？延任一年後，並未達成預定兩大目標，竟然再度要求延任，難道楊翠在2019年於立法院的答詢只是信口開河？如果促轉會沒有列出具體可完成的工作清單，行政院也無法按照時程予以監督，是否就任其不斷延長？