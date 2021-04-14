促轉會又要再延任一年　賴士葆質疑：2022選舉繼續當打手

▲促進轉型正義委員會。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

促進轉型正義委員會任務將在5月到期，促轉會將向行政院報請延任1年。對此，國民黨團14日召開記者會痛批，促轉條例明文規定任期2年，且促轉會去年承諾要完成總結報告後任務就結束，顯然全部說謊，國民黨團呼籲促轉會撤回延任，揚言若蘇貞昌同意延任，將拒審促轉會111年度預算。

國民黨團書記長鄭麗文表示，2017年立法院三讀通過《促進轉型正義條例》設立促進轉型正義委員會，明文規定任期只有2年，參考世界過國類似促轉專責任務型機構，最多不超過3年，台灣不但任期2年，行政院長還可以自行決定再延期1年，去年楊翠還曾信誓旦旦表示，完成最終報告交由各部會執行後，促轉會任務就會結束，結果全部說謊，3年下來根本沒有明確的成績，人事、運作、待遇完全黑箱作業，民進黨政府公然豢養肥貓、政治酬庸、浪費公帑。

「促轉會就是扮演栽贓的東廠角色。」總召費鴻泰說，2018年栽贓當時參選新北市長的侯友宜，強烈質疑促轉會存在的價值，而2年前的立委選舉，時代力量提名的候選人陳雨凡，搓湯圓後就禮讓給民進黨，轉而去當促轉會專任委員，這不就是酬庸嗎？

立委賴士葆表示，促轉會不是行政執行單位，它的任務是研究蒐集資料撰寫報告，一延再延就是要寄生當民進黨的打手，他更質疑，蘇貞昌如此爽快再延一年，就是為了等2022年選舉時再次當打手，甚至預測可能會延到2024年的總統大選，剛好蘇貞昌可以「使用」。

財政委員會召委曾銘宗表示，外界對促轉會最深的印象就是「東廠」，過去3年來所做所為、績效不彰，現在已經延了1年，再延任下去不符合比例原則，因此，國民黨團要求促轉會撤回延期要求，行政院不可同意延期，「假設促轉會真的延期，國民黨團將拒審明年111年促轉會預算。」