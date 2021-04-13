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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

▲▼促轉會「0824非正式會議」調查說明記者會-葉虹靈,楊萃,彭仁郁。（圖／記者黃克翔攝）

▲促轉會會議。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蕭羽耘／台北報導

促進轉型正義委員會今天報請行政院再延任一年，這次是成立以來第二次延任。國民黨立委鄭麗文痛批，促轉會成立三年以來，根本沒有人知道他們到底做了什麼、轉了什麼。

據促轉會官網，其四大任務是「還原歷史真相」、「威權象徵處理」、「平復司法不法」、「重建社會信任」。鄭麗文在臉書批評，但這三年來，促轉會究竟還原了什麼歷史真相？有任何重大的歷史翻轉嗎？

她指控，促轉會以「威權象徵處理」名義，將中正紀念堂衛兵交接儀式從館內移至廣場上，甚至要求移除館內的蔣公銅像，請問衛兵交接儀式是街頭藝人表演嗎、蔣公銅像是裝置藝術嗎？這些都是我國一段重要歷史文化的保留，但卻被強加政治色彩甚至意圖剷除。

鄭麗文說，在民進黨所謂推動轉型正義的過程中，只有造成社會上更多的對立與仇恨，如何「重建社會信任」？這樣的促轉會不是可笑至極。

她批評，三年時間，沒有具體的工作清單時程，也不受任何人監督，行政院長蘇貞昌濫權讓促轉會不斷延任， 宛如「民進黨的政治提款機」，拚命向支持者展現「民進黨都有在做轉型正義」，蔡政府可以花納稅人民的錢養這種萬年殭屍機關嗎？台灣人民可以接受如此荒謬的促轉會嗎？

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